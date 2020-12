Siegfried Engelbach führt CDU-Liste in Biedenkopf an

Siegfried EngelbachFoto: Susan Abbe

Biedenkopf (red). Siegfried Engelbach steht an der Spitze der Liste des CDU-Stadtverbands Biedenkopf für die Kommunalwahl am 14. März kommenden Jahres. Er ist Fraktionsvorsitzende im Stadtparlament und Ortsvorsteher von Eckelshausen.

Auf dem zweiten Platz kandidiert der Erste Stadtrat und stellvertretende Bürgermeister Gerhard Hesse. Danach folgen die Mitglieder des Kernstädter Ortsbeirats Margarethe Könemann erstmalig und Markus Doruch, der auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender ist. Stadtrat Bernd Meißner steht auf Rang 5 vor der sozialpolitischen Sprecherin Anja Mock-Eibeck und dem stellvertretenden Stadtverordnetenvorsteher Matthias Riedesel.

Neue Gesichter in der Biedenkopfer Kommunalpolitik verstärken die CDU-Liste auf den Plätzen 8 und 9: Jochen Achenbach und Jasmin Schröder kandidieren erstmalig für das Stadtparlament. Mit dem Kombacher Ortsvorsteher Michael Blöcher-Ortmüller und Albert Cziegler folgen zwei kommunalpolitisch bewährte Mitstreiter.

CDU-Vorstandsmitglied Dominic Schneider bewirbt sich aus der jüngeren Generation erstmalig für ein kommunalpolitisches Mandat auf Stadtebene. Der Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Jochen Schröder, Silke Müller, Volker Cegledi, Christian Streng folgen auf den Plätzen 13 bis 16. Wieder dabei ist der Kombacher Martin Scharf. Auf den Plätzen 18 bis 23 stehen Andreas Bende, Angelika Glöckner, Bodo Könemann, Gabriele Bast, Stephan Schmidt, und Heinrich Lölkes.

Erfahrung und Kontinuität auf der einen, aber auch politische Newcomer und neue Kreativität auf der anderen Seite gemeinsam auf einer Liste zu vereinen - das sei nach Meinung der Verantwortlichen mit dieser Liste gelungen. Für die Ortsbeiratswahlen hat die Mitgliederversammlung ebenso einstimmig folgende Kandidaten nominiert: In der Kernstadt bewerben sich Markus Doruch, Margarethe Könemann, Jochen Achenbach, Andreas Bende, Albert Cziegler, Heinrich Lölkes, Gerhard Hesse.

In Breidenstein kandidieren Silke Müller, Christian Streng und Bernd Meißner, in Wallau Katja Michel und Edi Eschmann. Für den Ortsbeirat Weifenbach bewerben sich Dominic Schneider, Jochen Schröder, Volker Cegledi und Angelika Glöckner.

"Die Haushaltslage lässt aktuell und vermutlich in den nächsten Jahren keine großen Sprünge zu", teilte der CDU-Stadtverband weiter mit. "Gleichwohl wollen sich die Kandidaten und Mitglieder der CDU mit einer programmatischen Vision um das Vertrauen der Wähler bitten. Im Blick haben die CDU-Mitglieder auch schon die nächste Bürgermeisterwahl, wo eine eigene Kandidatur angestrebt wird." Sollte es zum Wechsel an der Rathausspitze kommen, sei eine zu "alter Stärke gewachsene CDU-Fraktion" erforderlich, heißt es weiter.

Zu den Programmthemen wird eine weitere Mitgliederversammlung Anfang 2021 einberufen.