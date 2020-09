Software macht fit für Homeschooling

Jetzt teilen:

Biedenkopf. Neben den bereits Mitte August eingeschulten 452 neuen Schüler an den Beruflichen Schulen Biedenkopf (bsb) werden auch die achten Hauptschulklassen der Hinterlandschule aus allen Standorten sowie Schüler der Förderschulklasse 9 aus der Wollenbergschule in Wetter am Projekt "Vertiefte Berufsorientierung" teilnehmen. Darüber hinaus hält ein Software-Paket die bsb-Schüler weiterhin fit für mögliches Homeschooling.

Die Kooperation "Vertiefte Berufsorientierung" der Beruflichen Schulen Biedenkopf, des Staatlichen Schulamts und dem Schulträger, der Industrie- und Handelskammer (IHK) Lahn-Dill und allen umliegenden Hauptschulstandorten ist auf ein halbes Jahr ausgelegt. In dem Projekt lernen die Teilnehmer - als Entscheidungshilfe und Vorbereitung auf eine Berufsausbildung - zwei von sieben Berufsfeldern in der Praxis näher kennen.

Die Schüler der bsb erhielten außerdem eine schuleigene E-Mail-Adresse und einen Account für das von der Schule genutzte Kommunikationssystem "Office 365", einschließlich fünf "Office"-Lizenzen zur Nutzung der Apps auf privaten Endgeräten. "Dadurch ist sichergestellt, dass alle Schüler zumindest hinsichtlich der Software die gleichen Möglichkeiten haben, um digitale Unterrichtsangebote zu nutzen", teilte die Leitung der bsb mit.

Über eine weitere App ist Fernunterricht per Videokonferenz im Klassenverband, inklusive virtueller Tafel, möglich. Um die Lehrer hinsichtlich der Nutzungsmöglichkeiten der Apps immer auf dem neuesten Stand zu halten, werden an den bsb regelmäßig Fortbildungen stattfinden.

"Insbesondere während des Shutdowns im vergangenen Schuljahr kam dies den Schülern bereits sehr zugute und auch im neuen Schuljahr können die Lernenden an den bsb von der bereitstehenden digitalen Infrastruktur sowohl während des Unterrichts als auch zu Hause profitieren", bilanziert die Leitung.

Da die Mitglieder der Schulleitung und die Vertreter des schuleigenen Beratungsteams nicht, wie in den vergangenen Jahren üblich, zu Beginn des ersten Schultages in der Pausenhalle Begrüßungsworte an "die Neuen" richten konnten, kamen sie stattdessen einzeln im Klassenraum vorbei. Der stellvertretende Schulleiter, Olaf Menn, hieß die Klassen willkommen und wünschte den Lernenden eine schöne Zeit an der Schule und viel Erfolg für ihren jeweiligen Bildungsgang.