Sorgenkind Spielplätze in Biedenkopf

Im August 2017 hat ein externer Experte erhebliche Sicherheitsmängel auf den Biedenkopfer Spielplätzen festgestellt. 18 Geräte, darunter zehn Spieltürme, musste die Stadt sofort abbauen oder sperren. Um schnell Ersatz zu schaffen, hat das Parlament inzwischen 140 000 Euro freigegeben. In der Folge investierte die Stadt rund 50 000 Euro in 15 neue Spielgeräte.

Komplizierter stellte sich die Sache jedoch auf zwei Spielplätzen in der Kernstadt da: in der Oberstadt und in Ludwigshütte Um Rutsche und Kletterturm in der Oberstadt zu ersetzen, wären aufgrund der Enge und der Hanglage des Platzes Spezialanfertigungen nötig. Auch ein neuer Zaun wäre dringend nötig.

Hohe Kosten stehen auch bei der Sanierung des Spielplatzes in Ludwigshütte an. Hauptproblem dort: Die Fläche ist nicht rundherum durch einen Zaun gesichert. Um den Platz auf Dauer zu erhalten, müsste ein ordentlicher Zaun her. Allerdings: Die Stadt hat die Ludwigshütter Spielplatzfläche nur gepachtet.

Seit 2017 liefen bereits mehrere Anträge, für die Sanierung des Platzes in der Oberstadt Fördermittel aus dem Topf "Soziale Integration im Quartier" zu erhalten - bislang vergeblich. Ebenso ist der Versuch, das Gelände in Ludwigshütte zu erwerben, bislang gescheitert - obwohl bereits vor zwei Jahren aufseiten der Stadt davon die Rede, der Eigentümer erstelle derzeit ein Verkehrswertgutachten.