Sparkassen-Chef Andreas Bartsch über Corona, Kredite und die Wirtschaft

Andreas Bartsch ist seit 2012 Vorstandschef der Sparkasse Marburg-Biedenkopf. Foto: Mark Adel
(Foto: Mark Adel)
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ZUR PERSON: ANDREAS BARTSCH
Andreas Bartsch (53) wurde in Göttingen geboren. Nach dem Abitur 1986 begann er eine Ausbildung zum Sparkassenkaufmann an der Sparkasse Göttingen - und war dort anschließend Sachbearbeiter, Kundenberater, Abteilungsleiter Firmenkunden, Abteilungsdirektor Kredit und schließlich Vorstandsmitglied. Von 2004 bis März 2012 war er Vertriebsvorstand, dann wechselte er als Vorstandsvorsitzender an die Sparkasse Marburg-Biedenkopf.
Seit mehr als 30 Jahren ist Andreas Bartsch
aktiver Basketballer, weitere Hobbys sind Laufen, Schwimmen und Tauchen. Er lebt in Marburg.
Ehrenamtliche Tätigkeiten und Mandate: Aufsichtsratsmitglied der Deutsche Leasing AG, Mitglied im Vorstand des Arbeitskreises für Kommunalfragen, Mitglied im Regionalausschuss der IHK Kassel-Marburg, Mitglied im Kreditwesenausschuss der IHK Lahn-Dill, Mitglied im Beirat der Bürgerinitiative für soziale Rehabilitation und zur Vorbeugung psychischer Erkrankungen e. V., Mitglied im Bezirksobmännerausschuss des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen.
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