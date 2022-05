Spendenübergabe in Biedenkopf

Im Jahr 2021 sammeln Kunden insgesamt 880 Euro. Helmut Kretz vom Diakonischen Werk (v.l.), Christina Meyer und Kerstin Nitsche von der Kita "Sternschnuppe", Yvonne Ozek und Markus Schneider vom THW-Ortsverband Biedenkopf freuen sich, dass Frank Faulstich (3. v.r.) auf 1500 Euro aufrundete. Foto: Heinzerling

BIEDENKOPF - Seit 2013 gehören bei der Firma Heinzerling aus Biedenkopf kleine Reparaturen und das Richten der Brille zum Service - aber Kunden können gerne etwas dafür spenden.

So konnten im Jahr 2021 insgesamt 880 Euro gesammelt werden. Von Heinzerling-Inhaber Frank Faulstich aufgerundet auf 1500 Euro gingen 500 Euro an das Diakonische Werk Marburg-Biedenkopf für die "Senioren- und Angehörigenberatung", die überwiegend durch Hausbesuche eine umfassende Beratung anbietet. Die Kita "Sternschnuppe" in Kombach konnte sich ebenfalls über 500 Euro für die benötigte Neugestaltung des Außengeländes freuen. Auch das THW Biedenkopf, das unter anderem in Beirut und im Ahrtal vor Ort war, freut sich über 500 Euro für die Helfervereinigung. Zudem wurden aus aktuellem Anlass weitere 500 Euro an den Verein "Aktion Deutschland hilft" für das Projekt "Nothilfe Ukraine" gespendet.