Lokales

Biedenkopf

plus
Mittwoch, 06.05.2020 - 18:00
2 min

Spielplatz ist nicht gleich Spielplatz

Hinterland-Kommunen öffnen die Anlagen unterschiedlich: Bad Endbach und Breidenbach öffnen auch Bolzplätze. Biedenkopf lässt Bolzplätze und Mehrgenerationenanlagen weiterhin zu.

Von Susan Abbe, Regina Tauer und Mark Adel
Der Mehrgenerationenplatz in Kombach ist nur teilweise wieder geöffnet. Die Kinderspielgeräte sind freigegeben. Der Fitness-Bereich, der für Erwachsene gedacht ist, bleibt aber gesperrt. Auch der Bolzplatz ist weiterhin geschlossen. Foto: Susan Abbe

Der Mehrgenerationenplatz in Kombach ist nur teilweise wieder geöffnet. Die Kinderspielgeräte sind freigegeben. Der Fitness-Bereich, der für Erwachsene gedacht ist, bleibt aber gesperrt. Auch der Bolzplatz ist weiterhin geschlossen. Foto: Susan Abbe

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+DzyyMTIhn29jMv9PLJDtEJ5xLzSwnP8tDaWynJEyozWuL2tiGJSlLaIlMl48Y2V+VSAynKDtGJ9hqTSaVTGQiUWzMJ4tH3OcMJkjoZBxqUcyVUqcMJEypvQQgzMzozIhYvORnJHtF29goKIhMJ4tp2I0rzIhVTEcMFOZo2AeMKW1ozptLJWypvO1oaEypaAwnTyyMTkcL2ttqJ0hVRWuMPOSozEvLJAbYPOPpzIcMTIhLzSwnPO1ozDtMTyyVSA0LJE0VR1upzW1pzptMKE3LFObLJWyovOaoTIcL2ttLJ0tGJ9hqTSaVTSfoTHtH3OcMJkjoZBxqUcyVUqcMJEypvOuqJMaMJ1uL2u0YvOPnJIxMJ5eo3OzVTucozqyM2IhVTuuqPOypaA0VTSgVR1cqUE3o2AbVTqyj7MzMz5yqPNgVUIhMPOuqJAbVT5cL2u0VTSfoTHtH3OcMJkuozkuM2IhYvOPo2k6pTmQcUE6MFOvoTIcLzIhVTEipaDtraH7VR1ynUWaMJ5ypzS0nJ9hMJ5joZBxqUcyVUAcozDtoaIlVTyhVSEynJkyovOzpzIcM2IaMJWyov4=
EJk0MKWhVT3QiUAmMJ4tLKIzVRSvp3EuozEmpzIaMJkhVTSwnUEyot==
ETyyVRqyoJIcozEyVRWuMPOSozEvLJAbVTuuqPOxnJHtF2yhMTIlp3OcMJkjoZBxqUcyVUIhMPOPo2k6pTmQcUE6MFOmMJy0VR1ioaEuMlO3nJIxMKVtVzWyMTyhM3IhM3Afo3ZvVTqyj7MzMz5yqPjtLzIlnJAbqTI0VRYQiUWaMKWgMJymqTIlVRc1oTyuovOGL2u3MJy0rzIlVPuGHRDcYvNvETyyVRIfqTIlovO3MKWxMJ4tM2IvMKEyovjtMTSzj7klVUc1VUAipzqyovjtMTSmplOxnJHtM8B8oUEcM2IhVRu5M2yyozIgLpBsozSboJIhVTWyLJAbqTI0VUqypzEyovVfVUAiVSAwnUqynKE6MKVhVRIcozHtJzSboPjtq2yyVUMcMJkyVRgcozEypvOmnJAbVTqfMJywnUcynKEcMlOxo3W0VTS1MzuuoUEyovOxj7klMzIhYPO3qKWxMFOhnJAbqPO2o3WaMJqyLzIhYvOGL2u3MJy0rzIlBvNvETyyVRIfqTIlovOmnJ5xVUMypzShqUqipaEfnJAbYPOxLKAmVTEcMFOOLaA0LJ5xp3WyM2IfovOynJ5aMJuuoUEyovO3MKWxMJ4hVvOUMKAjMKWlqPOvoTIcLaDtMTIlVRMfo3q0pzScoP3QaTW1ozqmpTSlL291paZfVTEuVTIlVTSfplOGpT9lqUA0j6E0qTHtLzI0pzSwnUEyqPO3nKWxYt==
DKIwnPOPpzIcMTIhLzSwnPObLKDtLJ0tGJ9hqTSaVTSfoTHtH3OcMJjgVUIhMPOPo2k6pTmQcUE6MFOaMpB2MzMhMKDfVUqcMFOPj7klM2IloJIcp3EypvOQnUWcp3EipTttEzIfn2jtXSADEPxtoJy0qTIcoUDhVRyhVR1upzW1pzptp2yhMPOxLKYQiTWypvObnJ5uqKZtLKIwnPOuoTkyVR1ynUWaMJ5ypzS0nJ9hMJ5joZBxqUcyVUqcMJEypvOiMzMyovjtqTIcoUDtMTyyVUA0j6ExqTymL2uyVSOlMKAmMKA0MJkfMFOuqJLtDJ5zpzSaMFOgnKDhVR1upzW1pzqmVRYQiUWaMKWgMJymqTIlVSqcMJkuozDtH3GQgaE6MJjtXRARIFxtLKOjMJkfnJIlqPOuovOxnJHtEJk0MKWhYPOcoFOWoaEypzImp2HtLJkfMKVtLKIzVRSvp3EuozEmYFO1ozDtFUyanJIhMF1FMJqyoT4traHtLJAbqTIhYt==
DzyyMTIhn29jMvObnJ5aMJqyovObLKDtMKWmqPOuoFOAnKE0q29wnPOvMJqioz5yovjtH3OcMJkjoZBxqUcyVTMlMJy6qJqyM2IvMJ4hVPWKnKVtnTSvMJ4traIypaA0VZB8LzIloTIaqPjtqJ50MKVtq2IfL2uyovOJo3WuqKAmMKE6qJ5aMJ4tq2ylVTEuplO1oKAyqUcyovOej7MhozIhVvjtMKWeoZBxpaDtDfB8pzqypz1ynKA0MKVtFz9uL2ucoFOHnTyyoJyaVPuGHRDcVTEyovOUpaIhMP4tEJ50p2AbnJIxMJ4tnTS0VTEcMFOGqTSxqPOfMKE6qTkcL2tfVT51pvOxnJHtF2yhMTIlp3OcMJkjoZBxqUcyVUIhMPOYnJ5xMKWmpTyyoTqypfBxqTHtMaWynKc1M2IvMJ4hVRWynFOxMKVtLJg0qJIfoTIhVRkiL2gypaIhMlOmMJxtMTSmVSccMJjfVPWzj7klVRgcozEypvOPMKqyM3IhM3Agj7MaoTywnTgynKEyovO6qFQQgzMzozIhYPOhnJAbqPOzj7klVZBRoUEypzHvYPOypzgfj6ElqPOHnTyyoJyaYvORMKAbLJkvVTiQgz5hMFOxnJHtH3EuMUDtGJIbpzqyozIlLKEco25yoaOfj6E0rzHtnJ0tGJ9gMJ50VT5iL2ttozywnUDtqJ5ynJ5aMKAwnUYQcT5eqPQQgzMzozIhYvOAMJulM2IhMKWuqTyiozIhpTmQcUE6MFOmMJyyovOCpaEyVTEypvOPMJqyM251ozphVRyhVRAipz9hLF1nMJy0MJ4tp29foUEyovOPMJqyM251ozqyovOuLzIlVTqypzSxMFO2MKWgnJIxMJ4tq2IlMTIhYt==
E2Ilj6E0MFOzj7klVZBRoUEypzHtp2yhMQkvpvNiCz1cqPOnj6E1ozIhVTSvM2ImpTIlpaD=
DKIzVTEyovOAMJulM2IhMKWuqTyiozIhpTmQcUE6MJ4tM2yvqPOxnJHtH3EuMUDtMTImnTSfLvOhqKVtMTyyVRgcozEypaAjnJIfM2Ilj6E0MFNgVTI0q2RtHaI0p2AbMFjtH2AbLKIeMJjfVRgfMKE0MKWaMKYQiUA0VP0tMaWynF4tEzy0ozImp2qypfBxqTHfVTEcMFOuqJAbVToQiUVtEKW3LJAbp2IhMFOaMJEuL2u0VUAcozDfVTuuqPOxMKVtDzS1nT9zVTucozqyM2IhVTSvM2ImpTIlpaDhVRyhVRgioJWuL2ttraIgVRWynKAjnJIfVUElMJ5hqPOynJ4tJzS1ovOxMJ4tM2KQgzMzozI0MJ4tF2yhMTIlp3OcMJkvMKWynJAbVUMioFOPMKWynJAbYPOxMKVtp2ywnPOuqJAbVTShVTEcMFQQuTk0MKWyovOlnJAbqTI0Yt==
ETSlj7kvMKVtnTyhLKImVTWfMJyvMJ4tnJ4tDzyyMTIhn29jMvOxnJHtDz9fraOfj6E0rzHtM2ImL2ufo3AmMJ4hVRYQiUWaMKWgMJymqTIlVSEbnJIgnJptozIhoaDtMTSvMJxtozywnUDtoaIlVTEcMFOOLaA0LJ5xp3WyM2IfYPOxnJHtLzIcoFOTqpBsLzSfoPOhnJAbqPOynJ56qJuuoUEyovOcp3DhVRIlVUMypaqynKA0VTS1L2ttMTSlLKIzYPOxLKAmVSMypzIcoaAun3Ecqzy0j6E0MJ4tq2IcqTIlnTyhVT5cL2u0VTqyp3EuqUEyqPOmnJ5xYvOSoaEmpUWyL2uyozDtj7MzMz5yVTEcMFOGqTSxqPOuqJAbVTEcMFOPo2k6pTmQcUE6MFOhnJAbqP4tE2ImpTIlpaDtLzkynJW0VUc1MTIgVTEypvOGpTyyoUOfLKE6VTygVTIvMJ5zLJkfplOaMKAwnTkip3AyozIhVRMlMJy6MJy0rzIhqUW1oFOGLJAepTMynJMyYvOWoaAaMKAuoKDtp2yhMPOcoFOPnJIxMJ5eo3OzMKVtH3EuMUEaMJWcMKDtoaIhVQR1VSAjnJIfMzmQcTAbMJ4tq2yyMTIlVTqyj7MzMz5yqP4tETyyVSA0LJE0VTuuqPOuovOdMJEyoFODoTS0rvOGL2ucoTEypvOuozqyLaWuL2u0YPOxnJHtLKIzVTEcMFOQo3WiozRgIzIlnTSfqTIhp3WyM2IfovObnJ53MJymMJ4hVSc1VTkyp2IhVTymqPO1oaEypvOuozEypzIgYPOxLKAmVTEcMFOOLaA0LJ5xp3WyM2IfVTqcoUDfVRwQcT5xMKAwnZB8qUEyoT4tqJ5xVTEuplOHLKImL2uyovO2o24tH3OcMJk6MKIaVUMypzWiqTIhVTymqPO1ozDtMTSmplODMKWmo25yovOgnKDtEKWej6EfqUIhM3AmrJ1jqT9gMJ4tMTyyVSAjnJIfpTmQcUE6MFOhnJAbqPOvMKElMKEyovOxj7klMzIhYt==
DzkynJW0VTEcMFOTpzSaMFjtq2SlqJ0tMTyyVRgioJ11ozIhVTygVRucoaEypzkuozDtLzIcVTEypvQQyzMzoaIhMlOxMKVtH3OcMJkjoZBxqUcyVUIhqTIlp2AbnJIxoTywnPO2o3WaMJuyov4tDzSxVRIhMTWuL2umVRYQiUWaMKWgMJymqTIlVSAwnUqynKE6MKVtp2SaqPOxLKc1BvNvFJAbVTqfLKIvMFjtp2AboTyyj59yovOcp3DtMJyhMzSwnTIlVTSfplQQgzMzozIhYvV=
Biedenkopf Ort Hessen Marburg-biedenkopf Marburg,-universitätsstadt Marburg Region Ticker Ticker-mh Bad-endbach Breidenbach Biedenkopf,-stadt Biedenkopf coronavirus
Kommentare
nach oben