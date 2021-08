Sport treiben und Spenden sammeln

Die Wallauer können bei ihrem Sportaktionstag Spenden für die Menschen in den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sammeln. Archivfoto: Thomas Frey/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF-WALLAU - Sport treiben, Spaß haben und dabei Spenden sammeln - das können die Besucher am 4. September auf dem Sportplatz in Wallau. Dort lädt die Vereinsgemeinschaft zwischen 11 und 17 Uhr zu einem Sportspendenaktionstag für die Opfer der Flutkatastrophe Mitte Juli in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ein.

Die Idee zu dem Aktionstag stammt von Michael Wolf, der auch bei dem vom Amöneburger Lkw-Fahrer organisierten Hilfskonvoi in die Flutgebiete mitgeholfen hat. Schon damals, vor rund einem Monat, habe er darüber nachgedacht, wie man den Menschen in den am schlimmsten betroffenen Gebieten noch weiter helfen könne, betont Wolf. Als Vereinsmensch und Sportler sei er dann auf die Idee gekommen, das umfangreiche Angebot der Wallauer Vereine für dieses Vorhaben zu nutzen.

Keine Überzeugungsarbeit bei den Vereinen nötig

Es habe praktisch keiner Überzeugungsarbeit bedurft, die Vereine im Ort zum Mitmachen zu begeistern, freut sich Wolf. Jeder habe sich mit eigenen Ideen eingebracht und so zu dem umfang- und abwechslungsreichen Programm beigetragen, das die Besucher am Samstag erwartet. Los geht es um 11 Uhr mit einer kurzen Begrüßung.

FAMILIENPROGRAMM ZUM MITMACHEN 11.15 bis 17 Uhr, FV Wallau: Fußball- und Leichtathletik-Parcours 11.15 bis 16 Uhr, DLRG: Geschicklichkeitsparcours 11.15 bis 17 Uhr, Schützenverein: Lasergewehrschießen 11.15 bis 17 Uhr, Reitverein: Ponyreiten, Bogenschießen, Hufeisenwerfen, Glücksspiel 11.15 und 15 Uhr, TV: Nordic Walking (ca. 1 Stunde, Stöcke sind mitzubringen) 12.30 Uhr, TV: Mountainbike-Tour (etwa 1,5 - 2 Stunden, Räder mitbringen) 13.30 Uhr, TV: E-Mountainbike-Tour (etwa 1,5 - 2 Stunden, Räder mitbringen) 12, 14 und 16 Uhr, TV: Jazztanz (jeweils 0,5 Stunden) 13 und 15 Uhr, TV: Alles fit (jeweils 0,5 Stunden) 13 bis 13.30 Uhr, Stadtjugendfeuerwehr: Schauübung Leistungsspange 13.30 bis 17 Uhr, FFW: Atemschutzparcours 11 bis 15 Uhr, Burschenschaft: Tombola

Danach gibt es ein buntes Mitmachangebot (siehe Kasten), das sich gezielt an die gesamte Familie richtet - egal ob Jung oder Alt, wie Michael Wolf sagt. Ziel sei es, möglichst viele Menschen zu mobilisieren und sie zum Mitmachen zu bewegen. Um die verschiedenen Stationen nutzen zu können, wird ein einmaliges Startgeld in Höhe von fünf Euro fällig. "Natürlich kann man freiwillig auch gerne noch mehr geben", ergänzt Wolf. Neben den Spiel- und Sportangeboten ist auf dem Sportplatz auch für Essen und Getränke gesorgt. Der gesamte Erlös des Tages geht zu 100 Prozent auf das Spendenkonto "Wir Hessen helfen", das von der Initiative "LKW-Fahrer stehen zusammen" initiiert wurde.

Teilnehmen können natürlich nicht nur Wallauer, sondern auch sportbegeisterte Besucher aus allen Gemeinden des Hinterlands und darüber hinaus. Der aktuellen Corona-Verordnung entsprechend müssen dabei die Daten der Teilnehmer zur etwaigen Rückverfolgung bei einer Infektion erhoben werden. Dies ist per Luca-App oder durch Eintrag in einer der ausliegenden Listen möglich.