Mittwoch,
13.05.2020 - 10:50
1 min
Stadt Biedenkopf erhebt keine Kita-Gebühren
Die Regelung gilt, solange die Kindergärten wegen der Corona-Pandemie geschlossen sind.
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