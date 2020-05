Stadt Biedenkopf legt Regeln für Trauerfeiern fest

Jetzt teilen:

Biedenkopf (abbe). Trauerfeiern dürfen in Biedenkopf wieder in größerem Rahmen und auch in Trauerhallen stattfinden. Die Stadt Biedenkopf habe sich bei den neuen Regeln für Trauerfeiern an denen, die für Gottesdienste gelten, orientiert, erklärt Bürger Joachim Thiemig (SPD).

Während bei Gottesdiensten die jeweilige Gemeinde für die Einhaltung der Regeln verantwortlich sei, wolle die Stadt diese Verantwortung im Falle von Trauerfeiern aber nicht Pfarrern, Bestattern oder gar Hinterbliebenen aufbürden. "Da sehen wir uns als Kommune in der Pflicht", sagt Thiemig.

Grundsätzlich gilt auch bei Trauerfeiern weiterhin die 1,50-Meter-Abstandspflicht für alle Teilnehmer, die nicht demselben Hausstand angehören. Die Stadt werde die Bestuhlung in den Trauerhallen so einrichten, dass der Mindestabstand gewahrt bleibt. Aus dieser Bestuhlung ergebe sich dann auch, wie viele Menschen in der Trauerhalle gleichzeitig anwesend sein dürfen. Da die Trauerhallen in den Stadtteilen unterschiedlich groß sind, werde auch die Zahl der zugelassenen Teilnehmer von Ort zu Ort variieren, erklärt Thiemig.

Unabhängig von der Größe der Halle und der Zahl der Teilnehmer sei aber in allen Trauerhallen der Mund-Nasen-Schutz vorgeschrieben. An den Eingängen aller Hallen werde die Stadt zudem Desinfektionsmittel bereitstellen. Menschen mit Krankheitssymptomen dürfen die Trauerhallen nicht betreten.

Gesang und Spielen von Blasinstrumenten verboten

Gesang oder das Spielen von Blasinstrumenten ist nicht gestattet. Musik vom Band darf aber abgespielt werden.

Während der Trauerfeier dürfen - wie früher auch - weitere Trauernde draußen vor der Halle warten. Die Zahl der Teilnehmer unter freiem Himmel hat die Stadt Biedenkopf nicht begrenzt. Einzuhalten ist aber auch dort der Mindestabstand.

Bürgermeister Thiemig hofft, mit diesen Vorgaben ein Stück weit zur Normalität zurückzukehren. Sollten sich einzelne Regeln als nicht praktikabel erweisen, könne und werde die Stadt auch noch nachbessern.