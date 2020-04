Stadt Biedenkopf warnt: Kippen gehören nicht in den Wald

Trockener Wald: Mangelnder Regen und warme Temperaturen erhöhen im Frühjahr die Waldbrandgefahr. Foto: Jenny Berns

Biedenkopf. Derzeit ist weder das Grillen an Schutzhütten noch ein Abräumfeuer auf einem Grundstück erlaubt. Darauf hat die Stadt Biedenkopf am Montagnachmittag hingewiesen. Der Grund: Aufgrund der langen Trockenheit hat das Land Hessen im Blick auf die Waldbrandgefahr die Alarmstufe A ausgerufen.

Das Ausrufen der Alarmstufe A bedeutet, dass in Hessen oder zumindest Teilen Hessens eine "fortgesetzt hohe Waldbrandgefahr" besteht. Der Landesbetrieb Hessen Forst überwacht in diesem Fall mit seinen Forstämtern verstärkt besonders gefährdet, von ihm betreute Waldgebiete und stellt die technische Einsatzbereitschaft sicher. Darüber hinaus intensiviert die Behörde den Kontakt mit den Brandschutzdienststellen und informiert die Bevölkerung.

Rauchen im Wald ist bei Alarmstufe A untersagt.

"Wir stellen deshalb keine Feuerscheine für Hütten mehr aus", erklärte Andrea Kirchner vom Ordnungsamt Biedenkopf im Gespräch mit dieser Zeitung. Wegen der Coronakrise würden Feiern an Hütten zwar ohnehin entfallen - nun aber zusätzlich auch wegen der Waldbrandgefahr. Folgen hat die Alarmstufe A auch für all jene, die landwirtschaftliche Abfälle auf ihren Grundstücken verbrennen wollen. Auch das ist nicht möglich, wenn diese Alarmstufe gilt. Andrea Kirchner machte auch auf eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen aufmerksam, die für die Bürger gelten. So ist ebenso wie das Grillen auch das Rauchen untersagt. "Man sollte zudem keine Flaschen oder Glasscherben liegen lassen", mahnt Andrea Kirchner. Es sei nicht auszuschließen, dass die Sonnenstrahlen von dem Glas wie von einer Lupe gebündelt werden und so ein Feuer entsteht. Nicht minder gefährlich sei es, beim Spazieren gehen oder Wandern Zigarettenkippen wegzuwerfen. Worauf die Bürger zudem achten sollen: Damit die Feuerwehr im Falle eines Waldbrandes rasch am Einsatzort eintreffen kann, braucht sie offene Zufahrtswege.

Das Ordnungsamt appelliert deshalb, die Wege nicht durch Fahrzeuge zu blockieren. "Die Pkw sollen nur aus den ausgewiesenen Parkplätzen stehen", betonte Andrea Kirchner. Überdies sollten die Bürger darauf achten, ihre Autos nicht über hohem Bodenbewuchs abzustellen. Ein erhitzter Motor könne durchaus trockenes Gras entflammen. Und noch einen Hinweis hat das Ordnungsamt parat: Wenn jemand einen Waldbrand entdeckt, soll er sogleich unter der Nummer 112 die Feuerwehr verständigen.

Anordnungen gelten,

so lang Alarmstufe A gilt

Die Anordnungen gelten so lange, wie die Alarmstufe A für ganz Hessen gilt. Tagesaktuelle Informationen gibt der Deutsche Wetterdienst mit seinen Waldbrandgefahrenindex unter www.dwdl.de. Dort ist eine Bundeslandtabelle zu finden, die für viele Regionen in Hessen aufschlüsselt, wie hoch die Waldbrandgefahr ist. Der Index zeigt die Waldbrandgefahr in fünf Gefahrenstufen von 1 (sehr geringe Gefahr) bis 5 (sehr hohe Gefahr). Aufgrund der zu erwartenden Regenfälle sagt der Index für die kommenden Tage eine deutliche Verbesserung der Situation voraus.