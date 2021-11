Stadt entwidmet den alten Friedhof in Breidenstein

Zuletzt gab es nur noch zwei Grabstätten auf dem alten Friedhof Breidenstein. Deren Ruhefrist ist inzwischen abgelaufen. Die Stadt hat den Friedhof nun entwidmet. Archivfoto: Susan Abbe

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF-BREIDENSTEIN - Im Rahmen einer kleinen Gedenkfeier fand die Entwidmung des alten Friedhofs in Breidenstein statt.

Hintergrund ist, dass auf dem alten Friedhof schon seit 1991 keine Bestattungen mehr stattfinden. Zuletzt gab es dort nur noch zwei Familiengrabstätten. Deren Nutzungsrechte sind aber im August abgelaufen. Das Biedenkopfer Parlament hatte deshalb vor einigen Monaten beschlossen, den alten Friedhof zu entwidmen und zu schließen. Auch der Breidensteiner Ortsbeirat hatte sich für die Schließung ausgesprochen.

Bei der kleinen Entwidmungsfeier erinnerte Pfarrerin Gudrun Fialla-Michel daran, dass Friedhöfe nicht nur eine wichtige Funktion als Begräbnisstätten, sondern auch als Begegnungsstätten haben. Selbst wenn Menschen sich schweigend auf dem Friedhof begegnen, so bildeten sie doch eine Schicksalsgemeinschaft. Denn sie alle hätten vertraute, ja geliebte Menschen an diesem Ort beigesetzt. Trauer und Erinnerungen verbinde sie.

Was mit der Fläche passiert, ist noch nicht entschieden

Ortsvorsteher Manfred Schmidt (SPD) berichtete aus der Geschichte der Bestattungen in Breidenstein seit dem 17. Jahrhundert. Seinerzeit befand sich die Breidenstiner Ruhestätte in Melsbach - heute Elsbach -, erläuterte Schmidt. Später gab es einen "Totenhof" an der nordwestlichen Seite des Ortes. Um 1900 wurde dann der alte Friedhof am Weg zum Hammer angelegt. Schon 1971 wurde dann aber ein neuer Friedhof mit Trauerhalle an der heutigen Stelle in der Nähe des Perfstausees eingeweiht.

Die letzte Beisetzung auf dem alten Friedhof fand im Jahre 1991 statt, so dass die Ruhefrist nun nach 30 Jahren nun abgelaufen ist, berichtete Schmidt. Der alte Friedhof könne nun für eine andere Nutzung geöffnet werden, so der Ortsvorsteher.

Stadtrat Bernd Meißner (CDU) betonte, dass die Stadt sehr daran interessiert sei, mit dem Ortsbeirat und den Bürgern über die künftige Nutzung des ehemaligen Friedhofs ins Gespräch zu kommen. Ziel sei es, eine gemeinsame Lösung zu finden.