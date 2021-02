Stadt investiert 6,7 Millionen Euro

Dickster Brocken ist mit 1,7 Millionen Euro die geplante "Park & Ride"-Anlage am Biedenkopfer Bahnhof. Laut Thorsten Schmack soll die Bautätigkeit dieses Jahr starten. Mit 850 000 Euro stehen die Sanierung der Kindertagesstätte in Breidenstein und der Anbau für eine U3-Gruppe im Haushalt. 600 000 Euro sind vorgesehen für die energetische Sanierung des Rathauses, in Schmacks Augen "ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz".

An vierter Stelle der größten Investitionen findet sich das Freizeitgelände in Wallau (515 000 Euro). Weitere 500 000 Euro fließen in den "Hainbachsgraben" in Wallau. Um die Straße sowie die Trink- und Abwasserleitungen zu erneuern, sind insgesamt 500 000 Euro vorgesehen. Arbeiten stehen auch am Bauhof an: Die Stadt will die Sozialräume sanieren, neue Silos für das Streusalz errichten und die bisherige Lagerhalle abreißen. All das kostet voraussichtlich 370 000 Euro.

Die Leitung zum Hochwasserbehälter in Dexbach ist mit 224 000 Euro veranschlagt, für Thomas Rößer eine "sehr wichtige Investition" im Bereich der Löschwasserversorgung. Handlungsbedarf sieht die Stadt zudem an der Treppenanlage, die zur Stadtkirche hinaufführt. Aus der Stützmauer hätten sich bereits Steine gelöst, wusste Schmack zu berichten, vor Kurzem habe man deshalb schon einen Teilbereich absperren müssen.

210 000 Euro fließen dorthin, nochmals 155 000 Euro zu der ebenfalls erneuerungsbedürftigen "Gangtreppe". Neue Betonblockstufen sollen dann ihren Platz auf Stahlträgern finden. Jederzeit drohe eine Sperrung, unterstrich Thorsten Schmack die Wichtigkeit des Projekts. Sinnvoll sei es zudem, da der Weg rege als Schulweg genutzt werde. Letzter Punkt auf der Liste der größten Investitionen: die Flächen für die geplante Grün- und Astschnitt-Annahme in Biedenkopf. Zusammen mit einer Lagerfläche für den Bauhof ergeben sich Kosten von 155 000 Euro.