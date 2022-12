Statt Geschenken eine Spende an die Jugendwehr

Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Weifenbach ehrt langjährige Mitglieder. (© Verkehrs- und Verschönerungsverein Weifenbach)

BIEDENKOPF-WEIFENBACH - In der jüngsten Jahreshauptversammlung des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Weifenbach hat Vorsitzender Sascha Weber in seinem Rückblick bedauert, dass in diesem Jahr sowohl die Winterwandung als auch die traditionelle Feier am 1. Mai ausfallen mussten. Über den Sommer hinweg seien die anfallenden Arbeiten erledigt worden.

Der Vorsitzende dankte langjährigen Mitgliedern und ehrt diese mit einer Urkunde des Verkehrs- und Verschönerungsvereins. Der Verein verzichtete auf die üblichen kleinen Geschenke und wird das eingesparte Geld der Jugendfeuerwehr als Geldspende überreichen.

Für langjährige Mitgliedschaft geehrt wurden Annerose Henkel, Doris Petri, Heinz-Richard Petri, Doris Hubich und Leni Henkel (jeweils 25 Jahre), für 40 Jahre Manfred Hermann, Jürgen Bolling und Jürgen Schneider sowie für 50 Jahre Peter Hillesheim und Hans-Dieter Martin.

Bei der Terminvorschau verwies der Vorsitzende unter anderem auf die Winterwanderung am 14. Januar und die Maifeier. Der Termin der Tagesfahrt sei noch offen. Für die Winterwanderung ist eine Anmeldung bis Mittwoch, 4. Januar, erforderlich. Die Anmeldung kann telefonisch oder per E-Mail an verschoenerungsverein@ weifenbach.de beim Vorstand erfolgen.