Stefan Heck ist neuer Vorsitzender der CDU in Marburg-Biedenkopf

Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Kreistag, Werner Waßmuth (r.), gratuliert Stefan Heck direkt nach der Wahl zum neuen Kreisvorsitzenden der CDU. Foto: Hartmut Bünger

Biedenkopf. Stefan Heck ist am Samstag auf dem Kreisparteitag der CDU mit großer Mehrheit zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. 133 der 143 Delegierten-Stimmen entfielen auf den 37-jährigen Christdemokraten aus Amöneburg. Sieben Delegierte stimmten mit nein, drei enthielten sich.

Damit sprachen sich 95 Prozent der Anwesenden für den bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden aus. Stefan Heck tritt die Nachfolge von Thomas Schäfer an, der sich im März dieses Jahres das Leben genommen hatte. Auf dem Podium erinnerten ein großes schwarz-weißes Bild und eine brennende Kerze an den ehemaligen hessischen Finanzminister.

Ein großes Foto und eine brennende Kerze erinnern an den verstorbenen Vorsitzenden Thomas Schäfer. (Foto: Hartmut Bünger)

VORSTANDSWAHLEN & MITGLIEDERZAHLEN Vorstand: Vorsitzender: Stefan Heck (133 von 143 Stimmen, Amöneburg); Stellvertreter: Dirk Bamberger (112, Marburg), Werner Waßmuth (111, Lohra), Rose Marie Lecher (107, Kirchhain), Horst Falk (93, Dautphetal); Schatzmeister: Christiane Becker (Gladenbach); Schriftführer: Christian Weigel (Dautphetal); Mitgliederbeauftragte: Birgit von Bargen (Marburg); Beisitzer: Jan-Philipp Bodenbender (Marburg), Elisabeth Dörr (Lohra), Hans-Dieter Georgi, Doris Hilberger (Lahntal), Jennifer Hoffmann (Münchhausen), Nazli Kavlo (Stadtallendorf), Celine Sophie Lesch (Kirchhain), Karin Lölkes (Münchhausen), Lukas Ranft (Bad Endbach), Dagmar Schmidt (Kirchhain), Jens Seipp (Marburg), Tim Textor (Wetter), Michael Thomas (Gladenbach), Janina Wolf (Biedenkopf) Die CDU hat im Landkreis Marburg-Biedenkopf 1444 Mitglieder (Stand: 31. März 2020). Stärkste Ortsverbände sind Marburg (382), Stadtallendorf (113) und Kirchhain (112). Die Mitgliederzahlen im Hinterland: Amöneburg (53), Angelburg/Steffenberg (30), Bad Endbach (28), Biedenkopf (70), Breidenbach (37), Dautphetal (61), Gladenbach (74) und Lohra (50).

Der neue geschäftsführende Vorstand der Kreis-CDU (v. l.): Schriftführer Christian Weigel, die Mitgliederbeauftragte Birgit von Bargen, der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow, die Stellvertreterin Rose Marie Lecher, die Schatzmeisterin Christiane Becker, der Vorsitzende Stefan Heck und der Stellvertreter Werner Waßmuth. Es fehlen auf dem Bild die beiden Stellvertreter Dirk Bamberger und Horst Falk. (Foto: Hartmut Bünger)

Und auch die Redner kamen auf den Verlust zu sprechen. "Ich bin mit viel Wehmut im Bauch hierher gefahren", sagte etwa der Chef des Bundeskanzleramts, Helge Braun, in seinem Grußwort. Selbst Monate nach Schäfers Tod könne er kaum glauben, dass der ehemalige Kreisvorsitzende in eine so schwierige emotionale Lage geraten sei.

Der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow würdigte Schäfer als jemanden, der sich seine Nähe zur Heimat immer bewahrt habe. Schäfers politisches Vermächtnis sieht er im steten Einsatz für den Zusammenhalt der Partei, in Besonnenheit und in Mut, auch schwierige Themen anzupacken. Stefan Heck brachte für die Kreis-CDU die Betroffenheit der Mitglieder und das Mitgefühl mit Schäfers Familie zum Ausdruck. Eigentlich war geplant gewesen, Thomas Schäfer während des Kreisparteitags posthum zum Ehrenvorsitzenden zu wählen. Seine Ehefrau hatte jedoch darum gebeten, dies zu tun, wenn sie und die Kinder anwesend sein können, was am Samstag nicht der Fall war. So wurde die formale Wahl auf den September dieses Jahres verschoben.

Stefan Heck ging in seinem kurzen Bericht zuerst auf die jüngsten Wahlen ein: die Erfolge bei der Landtagswahl, bei der die CDU beide Direktmandate holte, und die Niederlage bei der Landratswahl, bei der Uwe Pöppler Amtsinhaberin Kirsten Fründt nicht gefährlich werden konnte. Sodann widmete sich der Staatssekretär im hessischen Innenministerium der hessischen Innenpolitik, speziell der aktuellen Diskussion um die Polizei.

Ihm bereite Sorge, wie die Gesellschaft mit den Menschen umgehe, die täglich ihre Gesundheit und ihr Leben für die Gesellschaft einsetzten, sagte Heck. Wer Polizisten mit Gewalt begegne, sie gar in einen Hinterhalt locke, dem hülfen weder Mediation noch Gespräche. "Die müssen ins Gefängnis - und zwar zügig", sagte Heck unter dem Applaus der Delegierten.

Kritische Worte richtete er auch gen Berlin, wo der rot-rot-grüne Senat beschlossen hat, dass die Polizei bei Vorwürfen ihre Unschuld nachweisen müssen. Das sei eine "regierungsamtlich organisierte Kapitulation des Rechtsstaates", die kein Modell für die Bundesrepublik werden dürfe.

Auch die SPD-Vorsitzende Saskia Esken, die auf Twitter von latentem Rassismus in der Polizei geschrieben hatte, bezog Heck in seine Ausführungen ein. Deutschland habe kein Problem mit Polizeigewalt, sondern mit Gewalt gegenüber Polizeibeamten, hielt er Esken entgegen. Und weiter: Wer die Polizei unter Generalverdacht stelle, sich gleichzeitig aber mit der Antifa solidarisiere, der dürfe niemals Verantwortung in Deutschland übernehmen. Eine Aussage, für die er erneut spontanen Applaus erntete.

Für seine Arbeit als Vorsitzender der Kreis-CDU kündigte er an, Formate entwickeln zu wollen, um mit allen gesellschaftlichen Gruppen ins Gespräch zu kommen. Man dürfe die Berufsgruppen nicht vergessen, mit denen die CDU traditionell verbunden sei, beispielsweise Handwerker und Landwirte, sagte der 37-Jährige. Man müsse aber auch Kontakt zu jenen finden, die weniger Anschluss an die CDU haben, etwa Künstler und Sozialvereine.

Heck: CDU muss stärkste Kraft werden

Eine weitere Forderung: Die CDU müsse bei den anstehenden Wahlen daran arbeiten, in den Kommunalparlamenten wieder stärkste Kraft zu werden. Zudem gelte es, wieder mehr Bürgermeister im Landkreis zu stellen und auch im Bundestag vertreten zu sein. Heck: "Dieser Wahlkreis ist kein Erbhof der SPD. Hier war es immer knapp."

Den Delegierten versprach der ehemalige Landesvorsitzende der Jungen Union in Hessen, sich mit ganzer Kraft für die CDU im Kreis einzusetzen. Nicht versprechen könne er, ein bequemer Vorsitzender zu sein, sei er doch in der Jungen Union politisch sozialisiert worden. "Und da gehört ein selbstbewusster Widerspruch gelegentlich dazu."

Mit Heck wählten die Delegierten auch einen neuen Vorstand. Hecks gleichberechtigte Stellvertreter sind Dirk Bamberger, Horst Falk, Rose Marie Lecher und Werner Waßmuth. Nicht durchsetzen konnte sich Andreas Ritzenhoff, der aus dem Plenum vorgeschlagen worden war. Er blieb mit 68 Stimmen deutlich hinter den übrigen Bewerbern (Weiteres siehe Infokasten).

Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Kreistag ging in seinem Bericht vor allem auf die Finanzlage des Kreises ein. Die Kreisumlage sei die niedrigste in Mittelhessen, die Verschuldung liege weit unter dem hessischen Landesdurchschnitt. Jüngst habe man mit dem Koalitionspartner ein Paket mit diversen Investitionen in Schulen, Verwaltung, Straßen und Radwege auf den Weg gebracht. Waßmuth: "Damit leisten wir den besten Beitrag für die Wirtschaftsförderung im Landkreis."

Eine Video-Grußbotschaft schickten die beiden Landtagsabgeordneten Horst Falk und Dirk Bamberger. Sie wurden angesichts der knappen schwarz-grünen Mehrheit in Wiesbaden bei der Sondersitzung in Wiesbaden dringend gebraucht.

Homeoffice

Mit großer Mehrheit folgte der Kreisparteitag einem Antrag der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung zum Thema Homeoffice. Die CDU Marburg-Biedenkopf sieht demnach im Homeoffice prinzipiell eine Bereicherung für Unternehmen und Arbeitnehmer. Einen generellen Rechtsanspruch lehnt sie jedoch ab. „Der Arbeitgeber muss auch in Zukunft darüber entscheiden können, von wo aus die Arbeit verrichtet werden soll“, heißt es in der Begründung des Antrags. Mehrbelastungen, wie sie die Themen Datensicherheit sowie Ergonomie und Infrastruktur am heimischen Arbeitsplatz mit sich brächten, seien nicht für jeden Arbeitgeber zu stemmen.