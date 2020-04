3 min

Sterbende werden auch in Corona-Krise betreut

Palliativ-Versorgung in Pandemie-Zeiten: Das Uni-Klinikum in Marburg und das DRK-Krankenhaus in Biedenkopf sind vorbereitet, der Hospizdienst Immanuel arbeitet wie gewohnt - mit Einschränkungen.

Von Markus Engelhardt Redakteur Gladenbach