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Freitag, 03.07.2020 - 15:00
2 min

Studienleiterin Marita Henkel verlässt die Lahntalschule

Mit Studienleiterin Marita Henkel geht ein "Herzstück der Schulleitung" in den Ruhestand.

Von Sascha Valentin
Marita Henkel erhält die Verabschiedungsurkunde aus dem aktiven Schuldienst. Foto: Sascha Valentin

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