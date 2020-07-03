Freitag,
03.07.2020 - 15:00
2 min
Studienleiterin Marita Henkel verlässt die Lahntalschule
Mit Studienleiterin Marita Henkel geht ein "Herzstück der Schulleitung" in den Ruhestand.
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