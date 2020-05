Studium Plus läuft weiter - digital

Regelrecht verwaist ist der Campus der Technischen Hochschule Mittelhessen in Biedenkopf dieser Tage. Online geht die Lehre jedoch weiter. Foto: Sascha Valentin

Biedenkopf/Wetzlar (red). Wo normalerweise reges Treiben herrscht, ist es jetzt still: Die Gänge und Vorlesungsräume in den Gebäuden von Studium Plus in Biedenkopf wie auch am Hauptstandort in Wetzlar sind menschenleer. Doch der Studienbetrieb läuft. Und für den Praxisteil des dualen Studiums suchen Studenten, Ausbilder und Dozenten gemeinsam flexible Lösungen.

"Die Corona-Pandemie ist eine große Herausforderung für uns, die wir aber gut meistern können", sagt der leitende Direktor des wissenschaftlichen Zentrums Duales Hochschulstudium (ZDH), Professor Harald Danne. Studium Plus ist das duale Studienangebot der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM): Es kombiniert das Studium mit der Ausbildung bei einem Unternehmen. Aktuell arbeitet Studium Plus dabei mit mehr als 900 Firmen zusammen.

Es komme Studium Plus zugute, dass das Thema Digitalisierung schon länger eine große Rolle in allen Studiengängen spiele, so der leitende Direktor Danne. Und Norbert Müller, Vorstandsvorsitzender des Competence Center duale Hochschulstudien (CCD), in dem die gut 900 Partnerunternehmen zusammengeschlossen sind, erklärt: "Auch die Veränderungen, die von der jeweiligen Situation der Partnerunternehmen abhängig sind, werden individuell gelöst". Kein Studierender müsse befürchten, sein Studium oder seine Praxisphasen nicht abschließen zu können, betonen Danne und Müller.

Studium Plus habe sich früh entschlossen, sämtliche Vorlesungen digital abzuhalten, berichtet CCD-Geschäftsführer Christian Schreier. Dass das in der Praxis nun gut läuft, liege auch daran, dass Studium Plus schon früher digitale Vorlesungen getestet habe. Hintergrund ist dabei auch die räumliche Situation von Studium Plus mit der Zentrale in Wetzlar und den sechs Außenstellen in Biedenkopf, Frankenberg, Bad Hersfeld, Limburg, Bad Wildungen und Bad Vilbel. Digitale Vorlesungen waren schon in der Vergangenheit eine Möglichkeit, Module in allen Außenstellen anbieten zu können. Jetzt - in Corona-Zeiten - gibt es über ein Online-Videokonferenzsystem täglich etwa 120 Treffen mit jeweils 20 bis 30 Teilnehmern.

Die bei Studium Plus üblichen kleinen Gruppengrößen ermöglichen den Verantwortlichen zufolge, dass auch digital ein enger Austausch möglich ist.

Die Teilnehmer sehen sich, es gibt virtuelle Gruppenarbeitsräume, man kann chatten und Bildinhalte teilen. Und: Auch die Anwesenheit wird kontrolliert - ganz wie im normalen Studienbetrieb. 326 Dozenten betreuen im Sommersemester die derzeit mehr als 1600 Studierende. Lehrveranstaltungen fallen laut Studium Plus coronabedingt nicht aus. Mit einer Einschränkung: Laborübungen sind derzeit nicht möglich. Das Feedback der Studierenden sei positiv, berichtet CCD-Vorsitzender Müller. Kreative Lösungen braucht es den Verantwortlichen zufolge für die Praxisphasen der Studierenden. Denn: "Der größere Teil unserer Mitgliedsunternehmen ist von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie massiv tangiert", sagt Müller und nennt Stichworte wie Kurzarbeit und Homeoffice.

Wenn Unternehmen vorübergehend geschlossen oder die Mitarbeiter in Kurzarbeit seien, werde gemeinsam nach Lösungen gesucht. "Dabei steht Flexibilität im Vordergrund", sagt Professor Jens Minnert, der für Praxis- und Projektphasen zuständig ist.

An den Zeiten, in denen die Studierenden in den Unternehmen sind, ändere sich nichts. Die Abläufe im Unternehmen seien aber teilweise andere. Manche Projektarbeiten würden wegen der Krise verschoben. Zum Teil bekämen Studierende auch neue Themen gestellt, die erst durch die Krise relevant geworden sind und könnten ihre Unternehmen so gut unterstützen. Auch die Unternehmensbesuche der Hochschulbetreuer finden statt - nur anders als sonst. "Die Studierenden werden sehr kreativ, manche veranstalten beispielsweise Führungen mit dem Laptop", erzählt Minnert.

Und: "Es ist gewährleistet, dass jeder Studierende die notwendigen Leistungen erbringen kann", sagt Minnert. Teilweise seien Abgabefristen verlängert worden - "wir tun alles, um den Studierenden Druck zu nehmen."

Doch selbst wenn das digitale Studium gut läuft - sind sich die Beteiligten von Studium Plus auch einig: Studium Plus ist eine Präsenzhochschule. "Gerade im dualen Studium sind persönlicher Austausch und Kontakt, wissenschaftlicher Diskurs und intensive Gruppenarbeit wichtig", betont Direktor Danne. Sobald es möglich ist, solle das Studium wieder vor Ort in Wetzlar und an den Außenstellen stattfinden, die Umstellung sei jederzeit möglich.