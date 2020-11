Tafel Biedenkopf bis zum 11. Januar geschlossen

Tafelmitglied Norbert Fenner beim Packen von Lebensmitteltüten. Foto: Diakonisches Werk Marburg-Biedenkopf

BIEDENKOPF - Die Tafel in Biedenkopf bleibt vorläufig bis zum 11. Januar 2021 geschlossen, ebenso wie die Ausgabestellen in Bad Laasphe, Breidenbach, Dautphe und Niedereisenhausen.

Ehrenamtliche wünschen sich größere Räume

"Die Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus ist weiterhin hoch. Um sowohl unsere gut 100 ehrenamtlichen Mitarbeiter als auch die etwa 700 Tafelkunden ausreichend zu schützen, sehen wir uns leider zu diesem Schritt veranlasst", sagt der Vorsitzende Helmut Kretz.

"Allein die räumlichen Bedingungen zum Sortieren, Packen und Vertrieb der Lebensmittel schaffen zu viel Nähe und zu wenig Bewegungsfreiheit." Eine corona-sichere Tätigkeit sei daher trotz Mund-Nase-Bedeckung und eingebauter Schutzwände nicht zu ermöglichen. Um künftig für Situationen wie diese besser gewappnet zu sein, würden sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Tafel größere Räumlichkeiten wünschen. In den Ausgabestellen stoße die Tafel ebenfalls an Corona-Beschränkungen: "Die normale Ausgabe in zwei kommunalen Bürgerhäusern ist derzeit nicht möglich", so Kretz.

Zu viele Menschen

auf engem Raum

Insgesamt schaffe die Verteilung der Lebensmittelkörbe zeitweise eine für die Pandemie-Situation zu große Ansammlung vieler Menschen auf engem Raum.

Allerdings werden Mitarbeiter 250 gespendete Weihnachtspäckchen an die Tafelkinder und je eine gut gefüllte Tüte voller Lebensmittel jeder Tafelfamilie in der Zeit vom 14. bis 18. Dezember vorbeibringen.