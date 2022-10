Tansanier erleben Alltag der Hinterländer

Für alle Gäste aus Tansania gibt es kleine Abschiedsgeschenke wie diese Tassen. Foto: Peter Piplies/eöa

DAUTPHETAL-HOLZHAUSEN - Blick über den Tellerrand und intensiver Austausch über den unterschiedlichen Alltag: So lässt sich der Besuch aus Tansania im Evangelischen Dekanat Biedenkopf-Gladenbach (BiG) charakterisieren. 16 Tage waren die Besucher aus den Partnerschaftsdistrikten in den Hinterländer Kirchengemeinden und im Dekanat zu Gast.

Die Delegation aus Tansania hatte nicht nur zahlreiche Gemeinden und Gottesdienste im Dekanat besucht, sondern auch direkte Einblicke beispielsweise in die Arbeit von Kindergärten, Frauenkreisen und Evangelischer Jugend bekommen.

Bäume gepflanzt

und Mosterei besucht

Außerdem nahmen die Gäste beim Obst- und Gartenbauverein Angelburg Einblicke in Lehrgarten und Mosterei und besuchten zusammen mit dem Biedenkopfer Förster Lars Wagner ein Aufforstungsprojekt, um den aus der Forstwirtschaft stammenden Gedanken der Nachhaltigkeit näher kennenzulernen. Dabei pflanzten die Gäste aus Tansania gemeinsam mit dem Förster auch symbolisch einige Bäume an der Stelle eines vom Borkenkäfer vernichteten Fichtenbestands im Wallauer Kirchenwald.

Denn auch der Klimawandel war eines der Themen, die sich Gäste und Gastgeber vorgenommen hatten, wie Marion Schmidt-Biber erläuterte. Die Gemeindepädagogin, die als Partnerschafts- und Ökumenebeauftragte des Dekanats den Besuch hauptverantwortlich organisiert hatte, zog eine mehr als positive Bilanz des Besuchs: Zwar könne man auch über soziale Medien und das Internet den Kontakt zu den Partnern aufrechterhalten, sagte sie. Doch lasse sich das alles nicht mit persönlichen und direkten Begegnungen vergleichen und könne vieles nicht ersetzen, betonte Marion Schmidt-Biber. So erlebten die Besucher aus Tansania den deutschen Alltag am Frühstückstisch in der Küche ihrer Gastgeber, konnten die Wasserversorgung in Deutschland mit der Situation in ihrer Heimat vergleichen, aber auch einfach gemeinsam Spaß bei einem Gesellschaftsspiel über Sprachgrenzen hinweg erleben.

Am Sonntag sind die Gäste aus Ostafrika mit einem Festgottesdienst im Dautphetaler Ortsteil Holzhausen verabschiedet worden, am Dienstagnachmittag hob der Flieger nach einer herzlichen Verabschiedung von den Gastgebern am Frankfurter Flughafen in die Heimat ab.

Im Partnerschaftsgottesdienst zum Abschied betonte Pfarrer Felix Heinz am Sonntag das Miteinander der Gläubigen aus dem Hinterland und den Partnerdistrikten in Tansania. Die Christen in Deutschland seien mit den Christen in der ganzen Welt durch die Frohe Botschaft Jesu verbunden, so der Gemeindepfarrer.

Sister Florence Gatege vom Nkwenda Deaconess-Center, dem Diakonissen-Zentrum in Nkwenda, überbrachte noch einmal Grüße aus ihrer Heimatdiözese an die Christen im Evangelischen Dekanat Biedenkopf-Gladenbach. Sie dankte für die umfangreichen Vorbereitungen, die den Besuch im Hinterland erst ermöglicht hatten, sowie für die gute Verpflegung und vor allem für die Gastfreundschaft. "Wir haben hier eine Menge gehört, erfahren und viel gelernt", berichtete der Gast aus Afrika.

Reverend Uzima Tirumanywa, Bezirkspfarrer (vergleichbar mit dem Dekan) im Kituntu-Distrikt, hatte für die Predigt in Holzhausen Worte der Hoffnung mitgebracht. Der tansanische Theologe erinnerte an die biblische Geschichte vom verlorenen Sohn und der Reaktion des Vaters, nachdem der Sohn reumütig wieder nach Hause zurückgekehrt war. So habe es für den Heimkehrer weder Vorwürfe oder eine Verurteilung gegeben, sondern neue Kleider, einen Ring und ein Festmahl - vergleichbar nur mit der Liebe Gottes zu seinen Kindern. Tirumanywas Kollege Oscar Samwel, Distriktpfarrer im Ngara-Distrikt, hatte eine andere Geschichte der Hoffnung für die Kirchenbesucher parat. Er berichtete von Angelina, der Tochter aus einer armen Familie, deren Besuch einer weiterführenden Schule durch den Education-Fonds ermöglicht worden sei. Dieser Fonds werde durch Spenden und Kollekten aus dem Dekanat Biedenkopf-Gladenbach gespeist. Durch diese Einrichtung könne die junge Frau inzwischen ein Studium an einer Universität in Tansania absolvieren, erklärte Samwel.

Dekan Andreas Friedrich schließlich erinnerte an die Kirche als weltweiten "Hoffnungsweiterträger", die sich für arme Kinder, Wohnungslose und Familien in Namen von Jesus Christus einsetzt.

Nach dem Schlusssegen war die Gemeinde zu einem Imbiss im Gemeindehaus eingeladen, wo es noch genügend Raum für das Austauschen weiterer Gedanken und Abschiedsgeschenke, aber auch gemeinsamen Gesang und Tanz gab. Das "Hinterland Jazz Orchestra" ließ sich dabei musikalisch von den Gästen aus Tansania inspirieren, sodass der Funke rasch übersprang und die übrigen Besucher zum Mittanzen, -singen und -klatschen animierte.