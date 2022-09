Tansanier gewinnen viele neue Freunde

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF - Acht Männer und Frauen aus den Tansania-Partnerschaften des Evangelischen Dekanats Biedenkopf-Gladenbach sind aktuell im Hinterland zu Gast. Eigentlich war schon für 2020 ein Besuch geplant, der leider durch die Pandemie verhindert wurde.

"Besuche sind das Herzstück der Partnerschaftsarbeit," erläutert Gemeindepädagogin Marion Schmidt-Biber, die als Ökumenebeauftragte des Dekanats den Besuch hauptverantwortlich organisiert. In den letzten zwei Jahren wurden die Kontakte zwar auf vielfältige Weise gepflegt, doch "Beziehungen leben von persönlichen Begegnungen, von Gesprächen, im miteinander austauschen und erleben", betont die Gemeindepädagogin.

In den ersten Tagen ihres Besuchs haben die Gäste sich bereits in mehreren Kirchengemeinden vorgestellt und neue Freunde gefunden. Nach der gut zweitägigen Anreise aus dem Kituntu- und den Ngara-District waren die Gäste bei Gemeindegottesdiensten in Wallau und Allendorf zu Gast.

Gruppe besucht

auch das Tansaniacafé

Anschließend besuchte die Gruppe das Tansaniacafé in Weidenhausen. Dort stand zunächst das gegenseitige Kennenlernen an. Dabei dankte Gemeindepädagogin Marion Schmidt-Biber, die als Ökumenebeauftragte des Dekanats den Besuch hauptverantwortlich organisiert, den Unterstützerinnen aus Weidenhausen, die seit vielen Jahren monatlich Kaffee und Kuchen zugunsten der Partnerschaft verkaufen.

Mitreißender Gesang

und Tanzeinlagen

Nach der kurzen Vorstellungsrunde, in der die Besucher sich und ihre Aufgaben im Kituntu- und im Ngara-District, dem Diakonissenzentrum Nkwenda und der Tegemeo-School beschrieben, stand das gemeinsame Musikmachen an. Unterstützt von Dekanatskirchenmusikerin Rut Hilgenberg sangen alle Besucher im Gemeindehaus bekannte moderne Kirchenlieder mit in Tansania gebräuchlichen Texten, wobei die Gäste schnell mit ihren Schlaginstrumenten, mitreißendem Sologesang und Tanzeinlagen für Begeisterung sorgten. Kaum jemanden hielt es auf seinem Platz, alle klatschten und sangen mit. Gemeinsames Musizieren stand auch beim Jugendchor in Breidenstein auf dem Programm, nachdem die Delegation das Dekanatsbüro in Niedereisenhausen besucht hatte. Präses Britta Duchardt-Linneborn und die Stellvertretende Dekan Christina Ronzheimer begrüßten die Besucher, die übers ganze Dekanat verteilt privat beherbergt werden, und stellten kurz die Arbeitsbereiche und Aufgaben des Dekanats beziehungsweise seiner Mitarbeiter vor.

Bis zum 11. Oktober gibt es noch in vielen der 47 Kirchengemeinden des Dekanats Möglichkeiten zur Begegnung, denn das Vorbereitungsteam vom Tansania-Arbeitskreis hat gemeinsam mit den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm unter dem Motto "Hoffnungsgeschichten" zusammengestellt.

Wanderung am

29. September

Unter anderem startet am Donnerstag, 29. September, um 14 Uhr eine Wanderung mit Förster Dr. Lars Wagner. Treffpunkt ist der Waldweg Hainbachtal. Die Delegation nimmt auch an vielen Gottesdiensten am 2., 3. und 9. Oktober teil und besucht am Samstag, 8. Oktober, um 10 Uhr den Obst- und Gartenbauverein Lixfeld. Am 9. Oktober endet der Besuch um 17 Uhr mit einem Gottesdienst mit anschließendem Abschlussfest in Holzhausen/Hünstein. Das komplette Programm findet man unter www.dekanat-big.de.