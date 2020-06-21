Sonntag, 21.06.2020 - 09:00
3 min
Tanzen in Zeiten von Corona
Von Sascha Valentin
CTV+DxySERIBF09DEv1KDHkZDIHhCP9vCvOHLJ56n3Ilp2HtMfB8pvOOLzy0qKWcMJ50MJ46VRyhVTEcMKAyoFOXLJulVRMynTkuoacynJqyVFOSLzIhp28tq2yyVToQiUVtFT9wnUcynKEyov4tIJ5xVTS1L2ttLJ4tITShraMypzShp3EuoUE1ozqyovOcp3DtMTIlrzIcqPOho2AbVT5cL2u0VUc1VTEyozgyov4tETIhoz9wnPOvoTywn2IhVRuyoaW5VUIhMPOQo3WuVRqyozIhozAbMKVtqz9hVTEypvOHLJ56p2AbqJkyVPWRLJ5wMKqipzkxVvOcovOKLJkfLKHto3O0nJ1cp3Ecp2AbVT5uL2ttqz9lozHh
ETIhovOhLJAbVTEypvO6MJuhq8B2L2ucM2IhVSc3LJ5ap3OuqKAyYPOxnJHtp2yyVT1cqPOxMKVtHUWiMUIeqTyiovO2o24tZGNjVSMcMTIiplOgnKDtH2Abpzy0qTMioTqyovQQiTWypzWlj7kwn3DtnTSvMJ4fVTEupzLtoaIhVUc1oJyhMTImqPO3nJIxMKVtM2I0LJ56qPO3MKWxMJ4tYFO3MJ5hVTS1L2ttqJ50MKVtDKIzoTSaMJ4hVREcMFOzLJ5aMJ4tp2Abo24tqz9lVTEyoFOSnJ5aLJ5aVTShYvORo3W0VUq1pzEyVTIcovOGLJ1gMJkvMKWynJAbVTIcozqypzywnUEyqPjtnJ4tMTIgVTEcMFOYqKWmqTIcoT5ynT1ypvO3LKW0MJ4topB8p3AyovjtLzymVUAcMFOuLzqynT9fqPO3MKWxMJ4h
VxEuMfB8pvOanJW0VTImVTIcozIhVTIcozMuL2uyovOUpaIhMPVfVTIln2mQcUW0VRuyoaW5VRqyozIhozAbMKVhVPWIoaAypzHtIUWypUOyVTymqPOhnJAbqPOvpzIcqPOaMJ51MljtLJkmVTEup3ZtoJShVTWynJ0tEJ50M2IaMJ5eo21gMJ4tMTIhVR1cozEyp3EuLaA0LJ5xVUMiovOynJ5ynJ5bLJkvVR1yqTIlovOynJ5bLJk0MJ4tn8B2oz50MF4v
ETImq2IaMJ4toKImplOynJ5yVRqlqKOjMFO6qJ7QcTAbp3DtMTSmVRqyLfBxqJEyVUMypzkup3AyovjtLzI2o3VtMTyyVUc3MJy0MFObMKWynJ5xLKWzYvOWoFOHpzIjpTIhnTS1plOanJk0VTEuLzIcVTIvMJ5molOALKAeMJ5jMzkcL2u0VUqcMFOcoFORqKWwnTquozqmLzIlMJywnPOxMKVtITShraAwnUIfMF4=
DzIcoFOHLJ56MJ4tp2IfLaA0VTGQiUWzMJ4tMTyyVR1up2gyovOhLKGQiUWfnJAbVTSvM2IfMJq0VUqypzEyov4tVyA0LKE0MTImp2IhVUAipzqyovO3nKVtoJy0VR1upzgcMKW1ozqyovOuqJLtMTIgVRWiMTIhVTEuMfB8pvjtMTSmplOxnJHtDJWmqTShMUAvMKA0nJ1gqJ5aMJ4tMJyhM2IbLJk0MJ4tq2IlMTIhVvjtMKWeoZBxpaDtMKVhVRIcovOEqJSxpzS0VUMiovOxpzIcVT1uoPOxpzIcVR1yqTIlovOUpfB2j59yVUA0MJu0VTcyMTIgVSEuoacjLJSlVUc1pvOJMKWzj7kaqJ5aYvORLKc3nKAwnTIhVTWyp3EynTIhVT1cozEyp3EyoaZtMJyhMJyhnTSfLvOAMKEypvOOLaA0LJ5xYvORLJE1pzAbVTIlM2yvqPOmnJAbVTIcozHtoJS4nJ1uoTHtDJ56LJufVUMiovOuL2u0VSEuoacjLJSlMJ4tpUWiVSWuqJ0hVSIgn2kynJEyn2SvnJ5yovOanJW0VTImVUsQcTulMJ5xVTEypvOPMKAwnUYQcT5eqJ5aMJ4tj7kvpzyaMJ5mVTgynJ5yYt==
VxEcMFODLJSlMFOaMJuyovOxnKWyn3DtnJ4tMTIhVSAuLJjfVUqiVUAcMFOmnJAbVTEuoz4tMTyyVSEuoacmL2u1nTHtLJ56nJIbMJ4vYPOypzgfj6ElqPOUMJ5yoz5wnTIlYvOnqJEyoFOcp3DtMTyyVREuqJIlVTIcozImVRg1paAyplO2o24tBGNtLKIzVQtjVR1coaI0MJ4tM2Iej7klraDtq29lMTIhYvNvETyyVSOuqKAyVToQcTkfqPO3MJpfVTEuoJy0VTEcMFODLJSlMFO3j6EbpzIhMTEyp3AyovOhnJAbqPOuovOxnJHtDzSlVTqynTIhYvVtH3EuqUExMKAmMJ4tq2IlMTIhVTybozIhVTEcMFOUMKElj6Ehn2HtMTylMJg0VTyhVTEyovOGLJSfVTqyLaWuL2u0VUIhMPOxo3W0VTS1L2ttLJWaMKWyL2uhMKDhVREiL2ttozywnUDtoaIlVTEcMFOCpzquozymLKEco24tMTIlVSEuoaceqKWmMFObLKDtp2ywnPOxqKWwnPOQo3WiozRtqzIlj6EhMTIlqPNgVTS1L2ttMTyyVRyhnTSfqTHtoKImp3EyovOuozqypTSmp3Dtq2IlMTIhYPO3nJHtE2IhMJ5hL2uypvO6qJqcLaDh
VxSfoTHtoTIlozIhVTEcMKAyoTWyVRAbo3Wyo2qlLKObnJHtYFOyM2SfYPO3MJkwnTImVRkyqzIfVTEcMFODLJSlMFObLJWyov4tIJ5xVUAwnT5yoTkyVSGQcT56MFOmnJ5xVTIlp3DtMJyhoJSfVUEuLaHfVTEuoJy0VT5cMJ1uozDtLKKQa2IlVSO1p3EyVTgioJ10VUIhMPOmL2u3MKVtLKEgMJ4toKImpl4vVREyoz4tMTSmVUsQiUWxMFOxnJHtIzIlLaWynKE1ozptMTIlVRSypz9mo2kyVTygVSWuqJ0tLzIaj7khp3EcM2IhYt==
H3EuqUExMKAmMJ4toTyyM3DtMTIlVSAwnUqypaO1ozg0VUMipzIlp3DtLKIzVTkuozqmLJ1yovOHj6EhrzIhVUqcMFORnKAwo2MirPjtH2Sfp2Rto2EypvOFqJ1vLFOmo3qcMFOxMKVtIzIloJy0qTk1ozptMTIlVUWcL2u0nJqyovOHMJAbozyeVUqcMFOyqUquVRuuoUE1ozptqJ5xVRM1j59upzWynKDhVRIcovOmL2u3MKWyplOZo3ZtnTSvMJ4tMTIlrzIcqPO2o3VtLJkfMJ0tH2yhM2kyplOaMKciM2IhYvOGnJHtMZB8pzMyovOxMJ4tDzImqTygoKIhM2IhVUc1Mz9fM2Htn2IcozHtHTSupaGQcT56MFOgLJAbMJ4hVPWALJ5wnTHtn29goJIhVTSvMKVtqUWiqUcxMJ0tqJ5xVZB8LzIhVTIcozMuL2ttLJkfMJyhMFVfVTWypzywnUEyqPOUMJ5yoz5wnTIlYvOGolO2nJIfVSIgp3GQcT5xMFO1ozDtIJ1aMKsQgzuhqJ5aVTEuplOVrJqcMJ5yn29hrzIjqPOzj7klVTEyovOPMKElnJIvVTEypvOHLJ56p2AbqJkyVTS1L2ttLzIxMKI0MKDtYFOxLKZtG3WxoaIhM3AuoKDtnTSvMFOyplO2o3WvnJkxoTywnPOaMKqypaEyqPjtp2SaqPOxMKVtITShraAwnUIfoTIcqTIlYvNvI2ylVTuuqUEyovOeMJyhMKWfMJxtHUWiLzkyoJHtqJ5xVTuuLzIhVTEcMFOUMJ5ynT1cM3IhMlO6qKVtI2yyMTIlMKYQgzMzoaIhMlOjpz9voTIgoT9mVTWyn29goJIhYvV=
ETyyVTIlp3EyovOKo2AbMJ4toJy0VTEyoFOhMKIyovOAo2E1plObj6E0qTIhVTSvMKVtLKIwnPOaMKcynJq0YPOxLKAmVTEcMFOYqKWmqTIcoT5ynT1ypvOmMJkvp3Dtp2IbpvOaMJ5uqFOxLKWuqJLtLJAbqTI0MJ4fVT9vVTSfoTHtDzImqTygoKIhM2IhVTIcozqynTSfqTIhVUqypzEyovO1ozDtMTSxqKWwnPOxLKZtFJ5zMJg0nJ9hp3Wcp2yeolOaMKAyozg0VUqcpzDhVREuplO6MJyaMFOmnJAbVTS1L2ttLzIcoFOuLaAwnTkcMpBsMJ5xMJ4tDKImn2kuozptMTImVTkyqUc0MJ4tITSaMKAeqKWmMKZtLKIzVTEypvOGo25hMJ50MKWlLKAmMFjtq2IhovOxLKZtI2I0qTIlVTEcMKZtraIfLKAmMF4=
VxEcMFOAMJ5mL2uyovOmqJAbMJ4tozSwnPOxnJImMKVtoTShM2IhVScynKDtMTyyVRqyp2IfoTyan2IcqPO1ozDtp2yhMPOzpz9bYPO3nJIxMKVtMKE3LKZtM2IgMJyhp2SgVUIhqTIlozIboJIhVUc1VTiQgz5hMJ4vYPO3MJaQalOUMJ5yoz5wnTIlVTS1plOxMJ4tE2ImpUYQcTAbMJ4toJy0VTEyovOYqKWmqTIcoT5ynT1ypz4hVREyp3qyM2IhVTWcMKEyqPOypvO3j6EbpzIhMPOxMKVtH29goJIloJ9hLKEyVTygoJIlVUAuoKA0LJqmVTIcozIhVTWyp29hMTIlMJ4tH2IlqzywMFOuov4tVx5uL2ttMTIgVTkyqUc0MJ4tF3IlplOmqTSlqTI0VUIgVQR4YwD1VSIbpvOuqJLtMTIlVSEypaWup3AyVTIcovOPDyRtoJy0VRAiL2g0LJyfpljtraHtMTIgVTS1L2ttE8Bxp3EyVTIcozqyoTSxMJ4tp2yhMPjtMTyyVT5cL2u0VTWynFO1oaZtqTShrzIhYvV=
H2AboTyyj591ozptLaWcozq0VQkvpvNiCzIlnTIvoTywnTHtIJ1mLKE6MJyhLaKQa2Ih
GzS0j7kloTywnPOaMJu0VTImVTEuLzIcVT5cL2u0VT51pvO1oFOxLKZtE2IgMJyhp2AbLJM0p2IloTIvozymYPOmo25xMKWhVTS1L2ttMTSlqJ0fVTEcMFOznJ5uoaccMJkfMJ4tDKImMfBxoTkyVTEypvO2MKWaLJ5aMJ5yovOAo25uqTHtMJyhVUqyozyaVUc1VTgioKOyoaAcMKWyov4tETIhovOxnJHtMUIlL2ttMTyyVSc3LJ5ap3OuqKAyVTIhqUA0LJ5xMJ5yovOSnJ5vqpBsMJ4tLzI6nJMzMKW0VRuyoaW5VRqyozIhozAbMKVtoJy0VTIcozIgVT1cqUEfMKWyovOzj7khMaA0MJkfnJqyovOPMKElLJphVREuLzIcVUAcozDtMKZtozywnUDtoaIlVTEcMFOJMKWuoaA0LJk0qJ5aMJ4fVRg1paAyVUIhMPOVo2AbrzIcqTIhYPOxnJHtLJkfMKAuoKDtq2IaM2IzLJkfMJ4tp2yhMP4=
VyqcpvObLKE0MJ4tnJ0tFzShqJSlVQxjVSOuLKWyYPOxnJHtozI1VT1cqPOxMJ0tITShrzIhVTShM2IzLJ5aMJ4tnTSvMJ4hVSMiovOxMJ5yovOcp3DtozSwnPOQo3WiozRtn2IcovOynJ56nJqyplOxLJWynFOaMJWfnJIvMJ4vYPOvMKWcL2u0MKEyVRqyozIhozAbMKVhVSIgp28toJIbpvObo2MzqPOypvOhqJ4fVTEup3ZtMKZtq2yyMTIlVTWypzquqJLtM2IbqPO1ozDtqzyyoTkynJAbqPO6qFOxMJ4tozI1MJ4tF3Ilp2IhYPOxnJHtnJ0tH2IjqTIgLzIlVTWyM2yhozIhYPOuqJAbVTEcMFOdMKE6qPOho2AbVTWyp3EynTIhMTIhVRWyp2AbpfBxozg1ozqyovOho2AbVUqynKEypvOaMJkiL2gypaDtq2IlMTIhVTiQgz5hMJ4fVUAiMTSmplOynJ5yoFO1ozqyqUYQiTW0MJ4tITShraMypzqhj7kaMJ4tozywnUEmVTygVSqyM2Htp3EynUDh