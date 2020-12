Täter verbiegen Tafeln am Streuobst-Pfad in Biedenkopf

BUND-Mitglieder ärgern sich über Vandalismusschäden an Tafeln am Streuobstpfad Biedenkopf. Foto: Matthias Schneider

BIEDENKOPF - Die Mitglieder des BUND in Biedenkopf ärgern sich über Vandalismusschäden am Streuobstpfad. Bislang nicht ermittelte Täter haben am vergangenen Wochenende mehrere neugestaltete Tafeln am Wegesrand beschädigt. Entstanden ist ein Schaden von 300 bis 400 Euro, wie der BUND-Vorsitzende Matthias Schneider berichtet.

Erst kürzlich hatte Schneider zusammen mit BidKultur-Chef Andreas Steinhöfel und Bürgermeister Joachim Thiemig das Streuobstpfad-Projekt öffentlich vorgestellt. Mehr als 100 alte Obstsorten sind entlang des Weges, der an Obermühlsbrücke und Lahntalschule vorbeiführt, gepflanzt worden. Es gibt viele Tafeln entlang des Weges. Auf den Deckeln dieser Tafeln sind Gedichte zu lesen und Kunstwerke zu betrachten, die sich mit dem Themenbereich Obst beschäftigen. Klappt man die Deckel auf, finden sich auf den Tafeln darunter Informationen zu den vielen verschiedenen Obstsorten, die am Weg zu entdecken sind.

Doch jetzt haben BUND-Mitglieder an mehrereren Tafeln im Bereich zwischen Obermühle und Feldscheune Vandalismusschäden entdeckt. Die Tafeln wurden nach hinten verbogen, Deckel beschädigt oder ganz abgerissen. "Das ist einfach ärgerlich, dass hier Leute rumlaufen und Sachen kaputt machen", sagt Vereinschef Schneider. Der BUND werde die Tafeln jetzt wieder richten. "Aber wir werden auch Anzeige erstatten", erklärt Schneider.