TC Biedenkopf blickt auf erfolgreiche Saison zurück

Uwe Metzger (2.v.l.) und Jörg Michel (r.) ehren (v.l.) Holger Jung, Christel Plöger, Maria Timm, Annerose Tworke, Rüdiger und Ulrike Heinz, Jan-Niklas Weil und Matthias Debus. Foto: TC Biedenkopf

BIEDENKOPF - Sportlich erfolgreich war der TC Biedenkopf im Jahr 2021. Bei der Jahreshauptversammlung blickten die Mitglieder des Tennisclubs darauf zurück, dass sich die U18-Mannschaft den zweiten Platz in der Kreisliga A gesichert hatte und die Herrenmannschaft in die Bezirksliga B aufsteigen konnte.

Kurze Freude: Lkw beschädigt neues Tor

Der erste Vorsitzende Jörg Michel berichtete, dass Anfang dieses Jahres Teile der alten Umzäunung und das große Tor erneuert wurden. Viel Freude daran hatte der Verein jedoch nicht, da kurz nach der Fertigstellung ein Lkw-Fahrer bei der Anlieferung des roten Sands für die Plätze das Tor beschädigte.

In diesem Jahr tritt der TC Biedenkopf mit zwei Herrenmannschaften sowie den männlichen Jugendlichen U18 an. Bei dem Treffen wurde über einen Antrag eines Mitgliedes diskutiert, ob der Verein das Wahlsystem für den Vorstand ändern sollte. Bisher wird der komplette Vorstand alle zwei Jahr neu gewählt. Der Antrag sah eine Änderung dahingehend vor, dass die Wahl zukünftig rollierend sein soll, also jedes Jahr nur eine Hälfte des Vorstandes neu gewählt wird. Das solle verhindern, dass einmal ein kompletter Vorstand neu gewählt werden muss. Nach einer kontroversen Diskussion unter den anwesenden Mitgliedern wurde jedoch beschlossen, das bisherige Wahlsystem beizubehalten.

Holger Jung reist zur

Ehrung aus den USA an

Feierlich wurde es, als Uwe Metzger Mitglieder ehrte. Auf stolze 50 Jahre Mitgliedschaft im Verein können Matthias Debus und Holger Jung, der extra aus Amerika angereist kam, zurückblicken. 40 Jahre Mitglied im Verein sind Christel Plöger und Annerose Tworke. Auf 25 Jahre Mitgliedschaft können Christiane und Sarah Wittmar zurückblicken. Zehn Jahre Treue zum Verein bewiesen haben Ulrike und Rüdiger Heinz, Maria Timm, Jan-Niklas Weil, Volker Schneider, Ursula Bobek und Jana Wickenhöfer.

2021 hat der Verein für einheitliche Vereinsbekleidung gesorgt. Im August konnten sich Kindergartenkinder auf den Tennisplätzen austoben. Am Abend gab es eine "Drink and Play"-Veranstaltung, die auch 2022 stattfinden soll. Darüber hinaus soll es einen "Tag der offenen Tür" zur Saisoneröffnung geben.