"Trio Bloody Merry" spielt für Biedenkopfer Senioren

Geigerin Elisa Friedrich (v.l.), Sängerin Franziska Knetsch und Gitarrist und Musikproduzent Michael Bandac bei ihrem Auftritt im DRK-Seniorenzentrum. Foto: DRK Kreisverband Biedenkopf

Biedenkopf (red). Bereits Anfang Juli traten Franziska Knetsch, ihr Ehemann und Gitarrist Michael Bandac sowie Geigerin Elisa Friedrich im DRK-Seniorenzentrum Lahnaue sowie Wallau auf. Die beiden intimen Konzerte, die mit genügend Abstand stattfanden, lockten die Bewohner der Altenheime auf die Terrassen, die Balkone und zogen den einen oder anderen ans Fenster.

"Man fragt sich anfangs, wie wird ein Konzert über die Distanz sein, aber es spielt gar keine Rolle, Musik überbrückt auch die Distanz", so Franziska Knetsch. Und genauso war es dann auch. Die bunte Mischung aus Jazz, Oldies und Klassikern kam gut an.

Das "Trio Bloody Merry" konnte in strahlende Gesichter der Bewohner sowie des Pflegepersonals schauen. Es war quasi eine musikalische Umarmung für alle nach diesen anstrengenden Wochen und Monaten. Wie entstand die Idee? In der Zeit des Shutdowns, in denen kaum Jugendangebote stattfinden konnten, reichte eine Gruppe von Jugendlichen bei "misch mit", einer Initiative, die kulturelle Vielfalt fördert, die Idee ein, Konzerte in Seniorenzentren zu veranstalten.

Die jungen Erwachsenen wollten die Senioren über die lange Zeit des Besuchsverbotes hinweg trösten und ihnen einen unvergesslichen Tag bescheren. "Das ist wirklich gelungen, das Konzert hat für eine tolle Abwechslung gesorgt und viele Menschen glücklich gemacht", so Reiner Platt, Leiter der beiden DRK-Seniorenzentren in Biedenkopf und Wallau.