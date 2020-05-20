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Mittwoch, 20.05.2020 - 12:30
2 min

Trotz Corona sind zwei Brückentage schulfrei

Marburgs Schulamtsleiter Burkhard Schuldt erklärt, warum die beiden beweglichen Ferientage nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam nicht gestrichen wurden.

Die Brückentage nutzen in der Regel viele Menschen für Ausflüge und Kurzurlaube. Das ist in Corona-Zeiten zwar schwierig, trotzdem bleibt der Freitag nach dem Feiertag schulfrei. Symbolfoto: Jenny Sturm/stock-adobe

Die Brückentage nutzen in der Regel viele Menschen für Ausflüge und Kurzurlaube. Das ist in Corona-Zeiten zwar schwierig, trotzdem bleibt der Freitag nach dem Feiertag schulfrei. Symbolfoto: Jenny Sturm/stock-adobe

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