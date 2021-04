Unbekanntes Kind angefahren

Symbolfoto: dpa

BIEDENKOPF - Die Polizei Biedenkopf sucht ein Kind, dass am Freitag, 2. April, gegen 18.05 Uhr, in der Unterführung der Lindenstraße zur Straße Am Altenberg von einem blauen Auto touchiert wurde. Der 57 Jahre alte Autofahrer meldete sich bei der Polizei Biedenkopf, nachdem er nach dem Wenden seines Autos die Kinder, die er unter der Brücke gesehen hatte, nicht mehr finden und ansprechen konnte. Nach seinen Angaben fuhr er durch die Lindenstraße Richtung Am Altenberg und bemerkte am Straßenrand zwei in gleiche Richtung laufende Kinder. Als er sich auf gleicher Höhe mit den Kindern befand, wedelte eines der Kinder in einer tanzähnlichen Bewegung mit den Armen und es kam zum Kontakt mit dem rechten Außenspiegel. Um abzuklären, ob das Kind verletzt ist, bittet die Polizei Biedenkopf darum, dass sich die Erziehungsberechtigten mit dem betroffenen Kind bei der Wache der Polizei Biedenkopf, Telefon 0 64 61-9 29 50 melden.