Unfallflucht nach Parkplatzrempler

BIEDENKOPF-WALLAU - Ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro ist am Dienstag, 23. August, in Wallau bei einem Parkplatzrempler an der hinteren Tür auf der Fahrerseite eines silbernen VW Passat Kombi entstanden. Er parkte zwischen 17 und 17.15 Uhr auf dem Obi-Parkplatz in der Theodor-Meissner-Straße nahe dem Haupteingang. Der Verursacher beging Unfallflucht. Wer hat am Dienstagnachmittag ein Fahrmanöver neben einem silbernen Kombi beobachtet und kann Hinweise zu diesem ein- oder ausparkenden Fahrzeug geben? Die Polizei Biedenkopf nimmt sie entgegen unter Telefon 0 64 61-9 29 50.