Lokales

Biedenkopf

mehr aus Biedenkopf
plus
Dienstag, 19.05.2020 - 12:00
5 min

Unternehmen in der Biedenkopfer Region brauchen Hilfe

Nachfrage nach Sofortprogramm und Krediten steigt bei Sparkasse und VR Bank. Engpässe bei der Liquidität der Firmen spürt auch die IHK.

Regina Tauer: Redakteurin Gladenbach
Von Regina Tauer
Redakteurin Gladenbach
Die Hilfsprogramme von Bund und Land sind keine finanziellen Geschenke sondern Überbrückungskredite mit Zinszahlungen. Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

Die Hilfsprogramme von Bund und Land sind keine finanziellen Geschenke sondern Überbrückungskredite mit Zinszahlungen. Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+GJSlLaIlMl1PnJIxMJ5eo3OzYvN8Y2V+H29zo3W0nTyfMzHtMTImVRkuozEypljtMTSmVSOlo2qlLJ1gVRuyp3Ayov1AnJglo2kcpKIcMTy0j6E0YPOGL2uhMJkfMTSloTIbMJ4tqJ5xVRgTIl1YpzIxnKEyVP0tp2yyVTSfoTHtp29foTIhVTEypvObMJygnKAwnTIhVSqcpaEmL2uuMaDtLzIcVRkcpKIcMTy0j6E0p2IhM3QQcUAmMJ4tnJ4tMTIlVRAipz9hLF1YpzymMFObMJkzMJ4hVRS1L2ttLzIcVTEypvOVo3EfnJ5yVTEypvOWozE1p3ElnJHtqJ5xVRuuozEyoUAeLJ1gMKVtGTSbov1RnJkfVTqcozqyovOcovOxMJ4tI29wnTIhVUAynKDtMTIgVRkiL2gxo3qhVSEuqKAyozEyVUMiovOOoaW1MzIhVTIcov4=
I2yyVUWup2AbVTIlpzIcL2u0VTEcMFOVnJkzMFOxnJHtIJ50MKWhMJugMJ4/VPWSplOanJW0VSIhqTIlozIboJIhYPOxnJHtq8B8oaAwnTIhVUAcL2tfVTEup3ZtMKZtp2AbozIfoTIlVTqynUDvYPOmLJq0VSOlMKAmMKAjpzIwnTIlVRSfMKuuozEypvOQqJ56Yt==
ETyyVSAiMz9lqTucoTMyVTEyplOZLJ5xMKZtFTImp2IhVUqcpzDtj7kvMKVtMTSmVSWyM2yypaIhM3AjpfBxp2yxnKIgVRgup3AyoPOeo29lMTyhnJIlqP4tETIlVTqlo8BsMFOOoaA0qKWgVUAipzq0MFO2o3VtLJkfMJ0tnJ4tMTIhVTIlp3EyovOKo2AbMJ4tozSwnPOxMJ0tFJ5epzSzqUElMKEyovOuoFNmZP4tGpBxpabtMfB8pvQQiTWypzkup3EyqTHtH2IlqzIlVUIhMPOypzMipzEypaEyVTWcp3qynJkyovO2nJIfVRqyMUIfMPO2o24tMTIhVRShqUWuM3A0MJkfMKWhYvOPMJxtMTIlVSMypzquLzHtMTIlVRgzIl1YpzIxnKEyVUAjnJIfMJ4tMTyyVRuuqKAvLJ5eMJ4tMJyhMFO6MJ50pzSfMFOFo2kfMF4tETSvMJxtnTShMTIfqPOyplOmnJAbVUc1oFOynJ5yovO1oFORLKWfMJuyovjtLzIcVTEyozIhVTEypvOGqTSuqPOvnKZtraHtBGNtHUWirzIhqPOxMKVtFTSzqUIhMlQQiTWypz5coJ10Yt==
FTS1p2WuozgyovOgj7kmp2IhVRglMJEcqUsQiUWxnJqeMJy0VUOlj7kzMJ4=
IJ0tMTIhVRqyoTEzoUImplO6qFOvMKAwnTkyqJ5cM2IhYPO3qKWxMJ4tGJy0qTHtDKOlnJjtMTSlj7kvMKVtnTyhLKImVSAwnT5yoTkepzIxnKEyVTIcozqyMfB8nUW0YPOzj7klVTEcMFOxnJHtFTS1p2WuozgyovO6qFNkZQNtHUWirzIhqPO2o24tMTIlVRuuMaE1ozptMaWynJqyp3EyoTk0VUAcozDhVPWGnJHtp2yhMPOzj7klVSIhqTIlozIboJIhVT1cqPOgnJ5xMKA0MJ5mVUcynT4tGJy0LKWvMJy0MKWhVUMipzqyp2IbMJ4hVREuplOcp3DtLKImVUIhp2IlMKVtH2ywnUDtMJyhVRyhp3ElqJ1yoaDfVUIgVTEyovOeoTSmp2ymL2uyovOAnKE0MJkmqTShMPjtMTIlVTyhVUIhp2IlMKVtHzIanJ9hVTcuVUAynUVtp3EupzftnKA0YPO6qFO1oaEypaA0j7k0rzIhVvjtp2SaqPOQqJ56Yt==
Fotos
Die Hilfsprogramme von Bund und Land sind keine finanziellen Geschenke sondern Überbrückungskredite mit Zinszahlungen. Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

Die Hilfsprogramme von Bund und Land sind keine finanziellen Geschenke sondern Überbrückungskredite mit Zinszahlungen. Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

Hochzeiten und große Feiern sind das Hauptgeschäft in der Biedenkoper Aue-Eventhalle. In der Corona-Krise ruht der Betrieb komplett. Archivfoto: Aue events

Hochzeiten und große Feiern sind das Hauptgeschäft in der Biedenkoper Aue-Eventhalle. In der Corona-Krise ruht der Betrieb komplett. Archivfoto: Aue events

2
ETyyVSAwnT5yoTkepzIxnKEyVTuuLzIhVTEcMFOZLJqyVTI0q2SmVTIhqUAjLJ5hqP4tETIhovOxnJHtEaWuM2HtVyqiVTWfMJyvqPOgMJyhVRqyoTD/VvOvMKAwnZBxMaEcM3DtMTyyVSIhqTIlozIboJIhYvNvETyyVRuuqKAvLJ5eVUccMJu0VT5cL2u0VUAiVUWcL2u0nJptoJy0YvORnJImMFOYpzy0nJftnZB2pzIhVUqcpvOcovO1oaAypzIlVRuiqTkcozHtj7MzqTIlplVfVTWypzywnUEyqPOQqJ56YvOSpvO2MKW3MJymqPOxLKWuqJLfVTEup3ZtMTyyVRuuqKAvLJ5eVTS1L2ttLzIcVTEyovOmqTSuqTkcL2ttqJ50MKWmqZB8qUcyovORLKWfMJuyovOynJ5yVPWaLJ56VT5ipz1uoTHtF3WyMTy0pUYQiTM1ozptMUIlL2uzj7kbpzIhVT11p3ZvYvOGnJHtoKImplOxnJHtVxgupTy0LJkxnJIhp3Ezj6EbnJqeMJy0Vvjtp3OlnJAbVTEcMFOTpzSaMFOcoFOPoTywnlObLJWyovjto2VtMTSmVSIhqTIlozIboJIhVTyhVTEypvOZLJqyVTymqPjtMTIhVRglMJEcqPO6qKYQiTAeraI6LJufMJ4hVREcMFOPMKWuqUIhMlOgj7kmp2HtVzquoabtp3ElMJ5aVvOxo2g1oJIhqTyypaDtq2IlMTIhYPOxLKWuqJLtLJAbqTHtMTyyVRWuozgyozS1MaAcL2u0Yt==
EfB8ozLtHUWirzIhqPOxMKVtLzIzpzSaqTHtIJ50MKWhMJugMJ4tM2SvMJ4tLzIcVTEypvOdj7khM3A0MJ4tDzkcqUc1oJMlLJqyVTEypvOWFRftGTSbov1RnJkfVTShYPOeMJyhMJ4tJaIaLJ5aVUc1VRglMJEcqTIhVUc1VTuuLzIhYvOJo3VtMTIlVSOuozEyoJyyVTkuMlOxMKVtI2IlqPOvMJxtMUWynFODpz96MJ50YvNvETyyVScunTjtnKA0VT5iL2ttp2IbpvOhnJIxpzyaVvjtp2SaqPOQqJ56YvOSpvO2MKW3MJymqPOuLzIlVTS1L2ttMTSlLKIzYPOxLKAmVTI0q2RtMTyyVRwQcTkzqTHtMTIlVSIhqTIlozIboJIhVTIcozIhVRIcM2Ihn2SjnKEuoUYQiTAeM2ShMlOuoUZtEz9fM2HtMTIlVRAipz9hLF1YpzymMFOuozquLv4tZwVtHUWirzIhqPOlMJAbozIhVT1cqPOynJ5yoFOZnKS1nJEcqZBxqUAyozqjLKAmYt==
VyIhqTIloFOGqUWcL2ttnTS0VTEcMFODo2kcqTyeVUAynUVtM3I0VUIhMPOmL2uhMJkfYPOuqJAbVUAynUVtMJ50p2AboT9mp2IhVUWyLJqcMKW0YPOznJ5xMKDtHUWyp3Ayp3OlMJAbMKVtD3Ihrv4tEfB8pvOvMKAiozEypaZtnTSlqPOaMKElo2MzMJ5yVREcMJ5mqTkynKA0qJ5ap3IhqTIlozIboJIhVTI0q2RtLKImVTEypvOULKA0pz9ho21cMFjtMTIlVRuiqTIfoTIlnJHtqJ5xVTEyoFOAMKAmMKAyn3EipvObj6EfqPOypvOynJ4tVx5uL2umqTI1MKWhVTWynFOxMJ4tEfB2pzEypaOlo2qlLJ1gMJ4vVTEyoz5iL2ttMfB8pvOhj7M0nJph
ITuioJSmVScuqJ4tnKA0VRIcM2IhqZB8oJIlVTEypvOOqJHtEKMyoaEbLJkfMFOcovOPnJIxMJ5eo3OzYvOFqJ5xVQtjVSMypzShp3EuoUE1ozqyovOgnKDtLzymVUc1VQp2ZPOUj6EmqTIhVTMcozEyovObnJIlVUOlolOXLJulVUA0LKE0YvORnJHtoTI0raEyVUqupvOuoFNkAP4tGpBxpabfVUAynKEbMKVtnTSvMFOypvOeMJyhMFOIoKCQcUE6MFOgMJulVTqyoJSwnUDfVUAiVScuqJ4tM2IaMJ7QiTWypvOxMJ0tFRRhVRygVSIhqTIlp2AbnJIxVUc1VTShMTIlovOULKA0pz9ho21cMJWyqUWcMJWyovObLJWyVTIlVT5cL2u0VTIcoz1uoPOxnJHtGpB2M2kcL2ueMJy0YPOZnJIzMKWxnJIhp3EyVTShraIvnJI0MJ4hVREuplOIoaEypz5ynT1yovOvMKAwnZBxMaEcM3DtZGtjVR1cqTSlLzIcqTIlYPQQiTWypaqcMJqyozDtM2IlnJ5aMfB8M2yaVRWyp2Abj6EzqTyaqTHhVRg1pacupzWynKDfVTEcMFOxnJHtnZBxpaEyp3EyovOTo2kaMJ4tLJWzMJEypaDfVTqcLaDtMKZtMfB8pvOxnJImMFOUpaIjpTHtozywnUDh
Iz9hVTEyovOZo2AeMKW1ozqyovOzj7klVTEcMFOULKA0pz9ho21cMFO2MKWmpUWcL2u0VUAcL2ttJzS1ovOeMJyhMFOPMKAmMKW1ozptMTIlVRkuM2HhVSAynJ4tFTS1pUEaMKAwnZBxMaDtnJ4tMTIhVSAioJ1ypz1iozS0MJ4tp2yhMPOVo2AbrzIcqTIhYPOmL2uiovOfLJ5aMFO3LKWyovOxnJImMFOynJqyoaEfnJAbVTS1p2qyLaIwnUDhVREiL2ttMTyyVRS1MzkuM2IhYPOxnJHtq2IaMJ4tMTIlVRAipz9hLKOuozEyoJyyVTqyoUEyovjtMfB8nUWyovOxLKc1YPOxLKAmVUMcMJkyVRWlLKI0pTSupzHtMTyyVRuiL2u6MJy0VUMypaAwnTyyLzIhYvNvI2ylVTuuLzIhVTS1L2ttqJ50MKVtEJyhnTSfqUIhMlOxMKVtDKIzoTSaMJ4tMfB8pvOaqKDtZGHjVRkyqKEyVSOfLKE6YvORo2AbVUqioTkyovOxnJHtE2SmqTqyLzIlVTIcozHtEzIcMKVfVTWynFOxMKVtoaIlVTEuplOPpzS1qUOuLKVtqJ5xVR1yoaAwnTIhYPOxnJHtLKImVTEyoFOaoTIcL2uyovOVLKImnTSfqPOgnKEynJ5uozEypvO0LJ56MJ4tn8B2oz5yow8v
JaIlVZBpLzIlLaYQiTAeqJ5aVTEyplOznJ5uoaccMJkfMJ4tEJ5apTSmp2ImVTuuqPOnLKIhVT1cqPOxMJ4tDzShn2IhVZB8LzIlVSEcoTq1ozqmLKImp2I0raIhM2IhVUMypzuuozEyoUDhVRIlVTuuqPOGo2MipaEbnJkzMFOvMJygVRkuozDtFTImp2IhVTWyLJ50pzSaqPO1ozDtMJyhMJ4tGJyepz9epzIxnKDtLzIcVTEypvOKnKW0p2AbLJM0pl0tqJ5xVRyhqzImqTy0nJ9hp2WuozftFTImp2IhYPOxMKVtqz9hVTEypvOWFRftM2IjpfB8MaDtq3IlMTHhVSAioTk0MFOxnJHtGTSaMFOuozEuqJIlovjtq8BxpzHtMTIlVT7QcTAbp3EyVSAwnUWcqUDfVTS1L2ttoJy0VTEypvOVLKImLzShnlQQiTWypvOynJ5yovOYpzIxnKDtraHtqzIlnTShMTIfov4=
VxEuplOgqKAmVT1uovOmnJAbVTSvMKVtM2IhLKHtj7kvMKWfMJqyovjtMTSmVRqyoTDtoKImplOdLFOcpzqyozE3LJ5hVUc1pfB8L2gaMJoQiTulqPO3MKWxMJ4hVvORnJHtF29hMTy0nJ9hMJ4tMTIlVSAwnT5yoTkepzIxnKEyVTMcozEyqPOnLKIhVUAwnTkyL2u0YvNvETIlVRW1ozDtoZBxp3A0VUAcL2ttMTSmVT1cqPNmVSOlo3cyoaDtJzyhp2IhVTWyrzSboTIhYvV=
ETyyVSAjLKWeLKAmMFOALKWvqKWaYHWcMJEyozgipTLtqJ5xVTEcMFOJHv1PLJ5eVRkunT4gETyfoPOmnJ5xVUqcL2u0nJqyVRglMJEcqTqyLzIlVToQiUVtMTyyVT1cqUEyoUA0j6EhMTymL2uyVSqcpaEmL2uuMaDtnJ0tFTyhqTIloTShMP4tVxSfoTIcozHtLJ4tEfB2pzEypv1AnKE0MJkhVTuuLzIhVUqcpvQQiTWypvNkZlOAnJkfnJ9hMJ4tEKIlolOZnKS1nJEcqZBxqUAbnJkzMJ4tLJ4tqJ5aMJoQcTulVQZjVSIhqTIlozIboJIhVUMypz1cqUEyoUDvYPOmLJq0VRShMUWyLKZtDzSlqUAwnPjtIz9lp3EuozEmqz9lp2y0rzIhMTIlVTEypvOGpTSln2Smp2HtGJSlLaIlMl1PnJIxMJ5eo3OzYvORLJWynFObLJ5xMJk0VTImVUAcL2ttqJ0tMTIhVSA0LJ5xVQRkYvNtGJScYvOOLzwQcT5anJptqz9gVRMipaEaLJ5aVTEypvOQo3WiozRgHTShMTIgnJHtM2IbqPOxnJHtH3Oupzgup3AyVTSeqUIyoTjtMTS2o24tLKImYPNvMTSmplOmnJAbVSA1oJ1yVUIhMPOOoacunTjtMTIlVSIhqTIlozIboJIhVT5iL2ttoJIbpvOuoUZtqzIlMT9jpTIfovO3MKWxMJ4vYvORLKZtMJyaMJ5yVSAiMz9lqTucoTMyYHEupzkynTIhVTEypvOGpTSln2Smp2HfVTEuplOuoFNlZl4tGpBxpabtp3EupaEyqTHfVT5unT1yovOvnKAbMKVtMzSmqPNlZQNtE2I3MKWvMKElMJyvMJ5xMFOcovOOoaAjpaIwnP4tETSmVRqyp2SgqUMioUIgMJ4tqJ1zLKAmMFOynJ5yovObj7MbMKWyovOynJ5mqTIfoTyaMJ4tGJyfoTyiozIhLzI0pzSaYvOAnKDtZGZjZPOYqJ5xMJ4tq3IlMTIhVSWuqTIhYFO1ozDtITyfM3IhM3AuqKAmMKE6qJ5aMJ4tqzIlMJyhLzSlqP4=
DzSlqUAwnPOlj6E1oKDtMJyhYPOxLKAmVT5cL2u0VTcyMTIlVSq1oaAwnPOhLJAbVTIcozIgVRglMJEcqPOuqKZtMTIhVRoQgaWxMKWjpz9apzSgoJIhVTIlMfB8oTk0VUqypzEyovOeo25hqTHhVPWBLKGQiUWfnJAbVTqcLaDtMKZtIJ50MKWhMJugMJ4fVUqiVTEcMFOTj7MlMTIlpUWiM3WuoJ1yVT5cL2u0VTqlMJyzMJ4hVSqcpvOjpfB8MzIhVTEuoz4tnJ4tnzIxMJ0tEJyhrzIfMzSfoPjto2Vtq2ylVT1cqPOynJqyozIhVR1cqUEyoT4tnTIfMzIhVTiQgz5hMJ4hVvORnJHtF3IhMTIhYPOxnJHtn2IcozHtEfB2pzEypz1cqUEyoPOypzucMJk0MJ4fVTiQgz5hqTIhVTEcMKZto2M0VT5cL2u0VT5uL2u2o2kfrzyynTIhYvNvIz9hVTEypvODo2kcqTyeVTymqPOuozMuozqmVT5cL2u0VTgfLKVtn29goKIhnKccMKW0VUqipzEyovjtMTSmplOhnJAbqPOdMJEyplOIoaEypz5ynT1yovOvMKWyL2u0nJq0VTymqP4v
GzywnUDtLJkfMFOKj7khp2AbMGkvpvNiCziQgz5hMJ4tMKWzj7kfoUDtq2IlMTIh
DKIwnPOvMJxtMTIlVSMFYHWuozftq2IlMTHtqJ1zLJ5apzIcL2ttqz9hVTEypvOAj7MaoTywnTgynKDtqz9hVSEcoTq1ozqmLKImp2I0raIhM2IhVTEypvOYpzIxnKEyVRqyLaWuqJAbVTqyoJSwnUDfVUAuM3DtHUWyp3Ayp3OlMJAbMKVtITygolOVMJAeYvN2ZPOYpzIxnKEyVUAynJIhVUAynKEyoaZtMTIlVRgzIl1PLJ5eVTWcp2kuozptraIaMKAuM3Dtq29lMTIhYvNtH2yyVTWyoTyyMzIhVUAcL2ttLKIzVTIcovOJo2k1oJIhVUMiovNkAlOAnJkfnJ9hMJ4tEKIloljtZmNtq2IcqTIlMFOOozMlLJqyovOmMJyyovOcovOPMJSlLzIcqUIhMl4tFTIwnmbtVxEcMFOUpfB2j59yoz9lMT51ozqyovOmnJ5xVTWlMJy0VTqyp3ElMKI0YPOxnJHtDzShMTWlMJy0MFOxMKVtDJ5zpzSaMJ4tM2IbqPO2o24tZGNjVQNjZPOSqKWiVTWcplOxpzIcVR1coTkco25yovOSqKWiYvOBnJAbqPOdMJEypvOKqJ5mL2ttLJ4tMTSmVRoQgaWxMKWjpz9apzSgoFOeo25hqTHtMKWzj7kfoUDtq2IlMTIhYt==
VxIcovObj6E1MzyaMKVtE3W1ozDtMTSzj7klYPOxLKAmVTgynJ4tDJ50pzSaVTWynFOxMKVtF2MKYHWuozgaMKA0MJkfqPO3MKWxMJ4tn29hoaEyVTymqPjtMTSmplOxnJHtITyfM3IhM3AfMJymqUIhM2IhVT5uL2ubLJk0nJptozywnUDtMKWvpzSwnUDtq2IlMTIhVTiQgz5hMJ4fVTEuVTEuplOIoaEypz5ynT1yovOvMKWynKEmVUMipvOxMKVtD29lo25uYIOuozEyoJyyVSOlo2WfMJ1yVTuuqUEyVvjtMKWfj6E1qTIlqPOVMJAeYvNvETShMJWyovO3o2kfMJ4tqzyyoTHtIJ50MKWhMJugMKVtMTyyVRIhqT5unT1yLzImL2ulj6Ehn3IhM2IhVTucoaAcL2u0oTywnPOxMKVtDKImp2Abj7k0qUIhM2IhVTShVTEcMFOUMKAyoTkmL2uuMaEypvOhnJAbqPOun3cypUEcMKWyov4vVSIgVTEyovOYqJ5xMJ4traHtnTIfMzIhYPO3j7klMTIhVTEunTIlVTShMTIlMFOTnJ5uoaccMKW1ozqmopB2M2kcL2ueMJy0MJ4tLKImM2Ifo3EyqP4tDzImL2u3MKWxMJ4tj7kvMKVtMJyhMFOfLJ5aMFOKLKW0MKcynKDtp2yhMPOVMJAeVT5cL2u0VTWyn2ShoaDhVSqyoz4tLJkfMFOIoaEypzkuM2IhVUMipzuuozEyovOmMJyyovjtn8B2oz5yVTEcMFOnqKAuM2HtnJ5hMKWbLJkvVTIcozIlVSqiL2uyVTIlMz9fM2IhYt==
Biedenkopf Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf
Kommentare
nach oben