Van Heckes sagen Weinfach nach 50 Jahren Adieu

André und Maria van Hecke (hinten) und ihre Töchter Lut (hinten rechts), Katelijne (vorne von links), Lieve und Ria haben sich jahrzehntelang in Weifenbach wohlgefühlt. Jetzt sagt die belgische Familie Lebewohl. Ortsvorsteher Michael Miss (links) und seine beiden Amtsvorgänger Oliver Kirschneck (zweiter von links) und Jürgen Schneider (rechts) verabschieden die Familie. Foto: Sascha Valentin

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF-WEIFENBACH - Vor gut 50 Jahren wollten zwei Belgier in Deutschland Urlaub machen: Maria und André van Hecke buchten eine Reise, landeten in Weifenbach und kamen nie wieder von dem kleinen Ort los. Weifenbach ist die zweite Heimat des belgischen Ehepaars geworden. Jetzt - im hohen Alter von 93 und 89 Jahren - sagen die van Heckes dem Hinterland Adieu.

Jedes Jahr haben Maria und André Hecke an die sechs Monate in Weifenbach gelebt. Und so gehörte das Paar über Jahrzehnte fest zur Dorfgemeinschaft dazu. Angefangen hat diese Liebesbeziehung vor mehr als 50 Jahren, erinnert sich Maria van Hecke. "Mein Mann war damals Organist in unserer Gemeinde und deswegen fiel es uns schwer, in den Urlaub zu fahren", erzählt sie. Doch 1969 entschied sich das Paar, mit seinen Kindern endlich auch einmal zu verreisen. Nur: Wohin sollte es gehen? "Wir waren uns nur einig, dass wir sehr gerne die deutsche Sprache hören", erzählt Maria van Hecke. In einem Reisebüro fragte das Paar dann nach möglichen Zielen in Deutschland - und buchte eine Ferienwohnung in Weifenbach. Ein Glückstreffer. Denn die van Heckes schlossen Weifenbach und die Menschen so sehr ins Herz, dass sie fortan mehrmals im Jahr herkamen.

"Unsere ersten Freunde waren Deutsche", erzählt Katelijne, die Tochter der van Heckes, lachend. Anfangs sei das noch ein wenig schwierig gewesen, weil sie noch kein Deutsch sprachen, erinnert sie sich. Auch Missverständnisse habe es gegeben, ergänzt ihre Schwester Ria. "Einmal hat uns ein Mädchen aus dem Ort gesagt, dass wir mit seinen Puppen spielen können", erzählt Ria. Da seien sie erst einmal verdutzt gewesen. "Denn wie sie das Wort ausgesprochen hat, bedeutet es bei uns Hintern", erklärt sie lachend.

Fotos André und Maria van Hecke (hinten) und ihre Töchter Lut (hinten rechts), Katelijne (vorne von links), Lieve und Ria haben sich jahrzehntelang in Weifenbach wohlgefühlt. Jetzt sagt die belgische Familie Lebewohl. Ortsvorsteher Michael Miss (links) und seine beiden Amtsvorgänger Oliver Kirschneck (zweiter von links) und Jürgen Schneider (rechts) verabschieden die Familie. Foto: Sascha Valentin In ihrem Haus, das sie Mitte der 80er Jahre in Weifenbach gebaut haben, verabschieden sich van Heckes von den drei Ortsvorstehern und ihrer lieb gewonnen zweiten Heimat im Hinterland. Foto: Sascha Valentin 2

In den ersten Jahren kam die Familie van Hecke in verschiedenen Ferienwohnungen unter: Zunächst bei Erwin Henkel, dann bei Klaus Dreher und schließlich bei Paul Weber. "Irgendwann Anfang der 80er Jahre haben die Nachbarn uns dann gefragt, ob wir nicht einfach selbst ein Haus in Weifenbach bauen wollen, so oft wie wir herkommen", erzählt Maria van Hecke. Der Gedanke gefiel dem belgischen Paar.

Das Dorfgemeinschaft hilft beim Bau des Häuschens mit

Ein passendes Grundstück am Ortseingang am Wallauer Weg war bald gefunden. Auch die Sorge, den Bau nicht zu schaffen, sei schnell verflogen. Denn die Unterstützung aus dem Dorf sei unglaublich groß gewesen. "So viele verschiedene Menschen haben uns bis spät abends bei dem Bau geholfen", erinnert sich Maria van Hecke. Noch heute ist sie den Helfern dankbar, die der Familie bei der Verwirklichung ihres Traumes geholfen haben.

1984 sind van Heckes dann einzgeogen und lebten fortan die Hälfte des Jahres in ihrem Häuschen in Weifenbach. Zum Teil übernahm André van Hecke sogar die Vertretung der Organisten in den katholischen Kirchengemeinden in Bad Laasphe und Biedenkopf, sodass die Familie auch über Weifenbach hinaus bekannt wurde.

Entsprechend schwer fällt den van Heckes nach all den Jahren der Abschied. "Wir sind jetzt in einem Alter, da geht es nicht mehr anders", seufzt Maria van Hecke. Sie hat gerade ihren 89. Geburtstag gefeiert. Ihr Mann André ist 93 Jahre alt.

Während der vergangenen 50 Jahre seien Maria und André van Hecke und ihre Töchter zu einem wichtigen Teil der Dorfgemeinschaft geworden, erzählt auch der frühere Ortsvorsteher Oliver Kirschneck. Er hat zusammen mit Jürgen Schneider, ebenfalls ein ehamliger Ortsvorsteher Weifenbachs, und dem heutigen Ortsvorsteher Michael Miss, noch einmal bei den van Heckes vorbeigeschaut. "Um euch zu zeigen, wie wichtig ihr uns seid, sind wir extra mit allen drei Ortsvorstehern gekommen, um euch zu verabschieden", betont Kirschneck.

Auch Jürgen Schneider weiß viele schöne Geschichten zu berichten, die ihn mit den van Heckes verbinden. letztlich sogar seine neue Liebe, wie er sagt. Er erzählt, dass er durch einen Besuch bei van Heckes in Gent sogar seine seine Freundin kennengelernt hat.