Vereinsleben im OHGV Biedenkopf normalisiert sich wieder

Bilden eine aktive Truppe: Die Mitglieder des OHGV Biedenkopf (v.l.) Heimo Donges, Elfriede Schlicht, Renate Simmer, Sara Becker, Helmut Becker, Peter Spies, Brigitte Grebe, Liesel Spies und Andrea Kullick. Foto: OHGV Biedenkopf

BIEDENKOPF - Die Biedenkopfer Gruppe des Oberhessischen Gebirgsvereins (OHGV) blüht nach dem Stillstand durch die Corona-Pandemie wieder auf. Das berichtete der Vorsitzende Peter Spies in der Jahreshauptversammlung in der "Neuen Krone".

So konnte trotz der verschiedenen Hygiene-Auflagen an der Hütte auf der Sackpfeife eine neue Toilettenanlage errichtet werden. Daneben wurde an der Wanderhütte ein Fensterverkauf errichtet. Die Sonntags-Bewirtung lief 2021 wieder an. Auch die geführten Wanderungen selbst konnten erst ab Juni 2021 wieder stattfinden, wusste Wanderwartin Andrea Kullick zu berichten. 13 von 23 geplanten Touren konnten noch möglich gemacht werden.

Eifrigste Wanderer waren Ingeborg Jäger-Deuschle, Sara Becker, Elfriede Schlicht, Renate Simmer, Andrea Kullick sowie Steffen Unkel.

Die Wegewarte Matthias Stoll und Gerhard Kinner waren etliche Stunden unterwegs, um Wegemarkierungen auf einer Länge von 52 Kilometern zu überholen. Der Kulturwart Egbert Hartmann berichtete von der Siefersheimer Weinbergwanderung, die durch die Kulturlandschaft des Weinanbaus führte.

Die Naturschutzwartin Ingeborg Jäger-Deuschle wies auf die beunruhigenden Veränderungen durch den Klimawandel hin. So glichen riesige Flächen um die Sackpfeife gigantischen Holzhalden.

Dem Bericht des Hüttenwartes Helmut Becker war zu entnehmen, dass neben den Hüttendiensten eine Sitzgruppe fertiggestellt und aufgebaut wurde, Brennholz für die Hütte geschnitten sowie der Wassertank für die Toilette stehe und die Leitungen und Anschlüsse fertiggestellt seien.

Ehrungen: Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Christof Burk, Martin Kraft, Rosel Balzer, Johann Siersch, Anneliese Blank, Gerhard Blank, Reinhard Elsbach, Käthe Muth, Hans-Jürgen Niedeck ausgezeichnet. Seit 40 Jahren sind Anita Riedl, Winfried Newel, Elisabeth Petri und Martin Petri dabei. Seit 50 Jahren gehört Hans Hanikl dem OHGV an.