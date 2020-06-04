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Donnerstag, 04.06.2020 - 19:00
3 min

Video vom Einbruch in Biedenkopf wirft Fragen auf

Es geht um Gefängnisstrafen. Zwei Männer wehren sich in der Berufungsverhandlung am Marburger Landgericht gegen das erstinstanzliche Urteil.

Von Heiko Krause
Vor dem Marburger Landgericht fechten zwei verurteilte Einbrecher die erstinstanzliche Entscheidung an. Symbolbild: Uwe Zucchi/dpa

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