Video vom Einbruch in Biedenkopf wirft Fragen auf

CTV+DxySERIBF09DEv9ADIWPIIWUYvN8Y2V+I2IcoPOmnJHtozSwnPQQaTWypacyqJq1ozptMTImVR1upzW1pzqypvOOoKEmM2IlnJAbqUZtnJ4tMJyhMFOPnJIxMJ5eo3OzMKVtI29boaIhMlOynJ5aMJWlo2AbMJ4tp2yhMPO1ozDtMJyhMJ4tIUWyp29lVTIhqUqyozEyqPObLJWyovjtp2yhMPO6q2IcVQZ1VUIhMPN2ZPOXLJulMFOuoUEyVR3QcT5hMKVtnJ0tETI6MJ1vMKVtoTI0raEyovOXLJulMKZtraHtnzI3MJyfplOxpzIcVRcunUWyovOUMJoQcT5aozymVUMypaIlqTIcoUDtq29lMTIhYvORnJHtLzIcMTIhVTWyp3ElMJy0MJ4tMTSmVT5uL2ttq2yyVUMipvO1ozDtq2IbpzIhVUAcL2ttoaIhVUMipvOxMJ0tGTShMTqypzywnUDh
GTS1qPOypaA0nJ5mqTShrzkcL2uyoFOIpaEynJjtp2yhMPOxnJHtGpBxoz5ypvO2o24tnTyhqTIhVTyhVTEuplOVLKImVTIcozqyMUW1ozqyovO1ozDtnTSvMJ4tMT9lqPOcoFOGL2ufLJM6nJ1gMKVtMTIhVSElMKAipvOgnKEaMJ5ioJ1yov4tDzSlM2IfMPjto2VtnJ4tMTIgVSElMKAipvOiMTIlVTyhVTIcozIlVRqyoTE0LKAwnTHfVTymqPOhLJAbVRS1MzMup3A1ozptMTImVRSgqUAaMKWcL2u0plOmolOcovOPMKAcqUbtMTIlVRIcozWlMJAbMKVtM2IfLJ5aqP4tETyyVRwQgzuyVTEyplOPMKElLJqyplOvoTyyLvOuqJAbVUqyM2IhVUqcMTIlp3Olj7kwnTkcL2uypvOnMKIaMJ5uqKAmLJqyovOiMzMyov4=
ETyyVRIcozkup3A1ozqyovOxMKVtDJ5aMJgfLJq0MJ4tLzIzLJ5xVTEuplOOoKEmM2IlnJAbqPOzj7klVUIhM2kuqJW3j7klMTyaYPO6qJ1uoPOmnJHtqzyyoTMuL2ttqz9lLzImqUWuMaDtp2yhMPO1ozDtq2IcoPOmnJHfVUqcMFOyplOxMKVtMTSgLJkmVUMipaAcqUcyozEyVSWcL2u0MKVtET9gnJ5cnlOPMKA0VTS1p2Elj7kwn3EyYPNvp2IcqPOcnUWypvOGqUWuMz3QiT5xnJqeMJy0YPOuoUAiVUAynKDtoJIbpvOuoUZtAQNtqJ5xVT1ynUVtLJkmVQVjVRcunUWyovOaMKWcL2u0p2Wyn2ShoaDtp2yhMPO1ozDtqzyyoTHtFzSbpzHtnJ0tE2Izj6EhM25cplOaMKAyp3AyovObLJWyov4v
DJ0tMKWmqTIhVSEuMlOxMKVtDzIlqJM1ozqmqzIlnTShMTk1ozptLzkcMJWyovOvMJyxMFOuLzIlVTWynFOcnUWyovOOqKAmLJqyov4tETIgozSwnPOmnJ5xVUAcMFOhLJAbVRWcMJEyozgipTLtM2IzLJulMJ4fVUIgVToQiUVtMTIhVReQiT5aMKWyovOuoFOPLJuhnT9zVRElo2qyovO6qFOeLKIzMJ4hVSc1MfBxoTkcMlObj6E0qTIhVUAcMFOcovOxMKVtGfBxnTHtMTIhVSElMKAipvO1ozDtLJ5xMKWyVREcozqyVT5yLzIhVTEyoFOVLKImVUA0MJuyovOmMJuyov4tETIlVZBRoUEypzHtp2AbLKI0MFOynJqyozIhVRShM2SvMJ4tn3IlrvOhLJAbYPO1ozDtq2SlVTEypvOAMJyhqJ5aYPOxLKAmVTIlVTkyMKVtp2IcYvOHpz90rzEyoFjtp28tMTIlVReQiT5aMKWyYPObLJWyVTIlVTEyovOHpzImo3VtoJy0M2Iho21gMJ4h
DKImVSq1qPOmMJxtMKVtoJy0VTEyoFOnqJptp29zo3W0VT5uL2ttFTS1p2HtM2IzLJulMJ4fVTWyqTI1MKW0MFOxMKVtAwNgFfBxnUWcM2HtLJ0tGTShMTqypzywnUDhVREypvNmAF1Xj6EbpzyaMFOaLJVtLJ4fVTyhVTIcozIgVSquoTDtMTIhVRqyoTEmL2ulLJ5eVT1cqPOynJ5yoFOgnKEaMJoQiTulqTIhVSMipaAwnTkuM2uuoJ1ypvOaMpB2MzMhMKDtraHtnTSvMJ4h
EJyhMKVtMTIlVSMypaIlqTIcoUEyovO0pfBxM3DtMJyhMJ4tIUWyp29lVTS1plOxMJ0tFTS1pj==
VxElnJ4tq2SlMJ4tLJWypvOhqKVtAGNtD2IhqPO1ozDtHTSjnJIlMFVhVRS1MzqlqJ5xVTEcMKAypvOOozquLzIhVTuuqUEyVTEcMFOJMKW0MJyxnJq1ozptqz9lVTEyoFOOoKEmM2IlnJAbqPOTpzIcp3OlqJAbVToQiUVtMTIhVZBRoUEypzIhVUIhMPOynJ5yVSMypaIlqTIcoUIhMlOxMKZtFfB8ozqypzIhVT51pvO3MJqyovORnJIvp3EunTkmVTqyMz9lMTIlqP4tETSmVTymqPOuqJAbVTybpvOnnJIfVTyhVTEypvOPMKW1MaIhMl4=
I2yyVTIcovODo2kcrzIcLzIuoKEypvOvMKA0j6E0nJq0MFjtnTS0qTHtMTSmVT11qT1uj59fnJAbMFOCpTMypvjtMJyhVRqyp2Abj6EzqUAgLJ5hYPO6qJ7QcTAbp3DtLzIbLKIjqTI0YPOSnJ5hLJugMJ4tnJ4tFZB2nTHtqz9hVT1ynUVtLJkmVQR1ZQNtEKIlolOmMJyyovOcovOxMJ0tIUWyp29lVTqyq2ImMJ4hVSqcMFO2o3VtMTIgVRSgqUAaMKWcL2u0VTWypzywnUEyqTHtMTIlVRWcMJEyozgipTMypvOxLJ5hVTSvMKVfVTEuplOUMJkxVTuuLzHtLKIzVTIcozIlVRgioJ1iMTHtnJ4tMJyhMKVtITSmL2uyVTqyoTIaMJ4hVPWKLKZtnJ4tMTIgVSElMKAipvO3LKVfVTEuplO3MJaQalOcL2ttozywnUDfVTEyovObLJWyVTywnPOfLJ5aMFOhnJAbqPOvMJ51qUc0Vv4=
E2IznJkgqPO3qKWxMJ4tMTyyVRShM2IeoTSaqTIhVTSgVSEuqUEuMlO2o24tj5kvMKW3LJAbqJ5ap2guoJIlLKZtMJyhMKZtM2IaMJ7QiTWypzkcMJqyozEyovOUMKAwnZBxMaEmYvORnJHtEJ50p3EynUIhMlOxMKZtEzyfoKZtqJ5xVTEcMFOcnUWypvOOoaAcL2u0VT5uL2ttoJShM2IfnTSzqTHtH2ywnTIlp3EyoTk1ozptMUIlL2ttMTyyVSOioTy6MJxfVUqypzMyovOvMJxtMTIlVSMypaEynJEcM3IhMlO2nJIfMFOTpzSaMJ4tLKIzYvOWoFOUMKWcL2u0p3AuLJjtM2I6MJyaqPO3qKWxMFOynJ5yVSMcMTIip2IkqJIhrvjtLKIzVTEypvOxnJHtLzIcMTIhVR3QcT5hMKVtLzIcoFOPMKElMKEyovO1ozDtIzIloTSmp2IhVTEyplOUpaIhMUA0j7kwn3ZtraHtp2IbMJ4tp2yhMP4tETIlVQZ1YHeQcTulnJqyVUElj6EaqPOxLJWynFOxMJ4tIUWyp29lYt==
DKIzVRWyMaWuM2IhVTEypvOJMKW0MJyxnJqypvOOpz1covOUo2k6MJ4tqJ5xVSEbo3WmqTIhVSOypUOyoPOaLJVtMTIlVRqyp2Abj6EzqUAcozuuLzIlVTShYPOxLKAmVTEcMKAyVRWcoTEypvO2o24tMTIlVRguoJIlLFOmqTSgoKEyovjtMTyyVTIcM2IhqTkcL2ttp2IcozIhVSOlnKMuqTIcozquozptj7kvMKW3LJAbMJ4tp29foTIhYvOKLKW1oFOmnJHtoaIhVTyhVTIcozHtLJ5xMKWyVSWcL2u0qJ5aVTS1p2qypzywnUEyqPO3LKVfVUqcp3AyVTIlVT5cL2u0YvORnJHtF2SgMKWuVTkup3AyVUAcL2ttoaIlVT1yL2uuozymL2ttLzI3MJqyov4=
ITS0p2SwnTHtnKA0YPOxLKAmVTEcMFO2o3WaMJoQiTulqTHtH2IkqJIhrvOynJ4tDJWznJkgMJ4tqz9hVTIcozIgVRWcoTEmL2ucpz0trzIcM3Dh
EKVtqJ5xVTEcMFODo2kcrzIcYPOmolOxMKVtJzI1M2HfVTwQcUE0MJ4tn2IcozHtqTIwnT5cp2AbMJ4tF2IhoaEhnKAmMFO6qJ0tH2ywnTIlovOxMKZtG3WcM2yhLJkmVTqynTSvqP4tEJyhVTSvMz90o2qlLJMcMKW0MKZtDzyfMPO6MJyaqPOxMJ4tj4EfqTIlMJ4tLJWypvOuqKZtMJyhMJ0tLJ5xMKWyovOPoTywn3qcozgyoPjtLJkmolO2o24tMJyhMKVtLJ5xMKWyovOYLJ1ypzRhVSIhMPOxLKMiovOmMJxtMTIlVTWyq2IaqTHtEzyfoFOiMzMyozWupvOhnJAbqPOgMJulVUMipzuuozEyovjtn3WcqTymnJIlqTIhVTEcMFOFMJAbqUAuoasQcTk0MF4=
DJ4tMJyhMJ0tMTIlVT7QcTAbp3EyovOJMKWbLJ5xoUIhM3A0LJqyVUAioTkyovOxnJHtoJy0VTEypvOGnJAbMKW1ozptMTIlVRS1Mz5unT1yovOvMKElLKI0MJ4tDzIuoKEyovOaMJwQgaW0VUqypzEyov4=
ETIlVSOlo3cyp3ZtnJ4tGJSlLaIlMlO3nKWxVTSgVRMlMJy0LJpfVQHhVRc1ozxtMz9lqTqyp2I0raDh