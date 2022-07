Viel los in Biedenkopf: Lahntalschüler musizieren Freitag

Der Schulchor macht beim Konzert am Freitag in der Aula gemeinsame Sache mit der LTS-Band. Foto: Sascha Valentin

BIEDENKOPF - Nachdem sich Anfang Juni bereits das Orchester und die Instrumental-Ensembles der Lahntalschule (LTS) mit einem Konzert erfolgreich aus der Corona-Zwangspause zurückgemeldet haben, sind am Freitag, 15. Juli, die Sänger an der Reihe. Sie laden ab 19 Uhr zum Schuljahresabschlusskonzert in die Aula der Lahntalschule ein. Dort treten neben dem Schulchor auch die Chorklasse 6c sowie die LTS-Band auf. Die Besucher dürfen sich auf ein buntes Programm mit gefühlvollen Chorstücken wie "Ich wollte nie erwachsen sein" aus dem Musical "Tabaluga" oder "Wunder geschehen" von Nena, aber auch fetzigen Rocksongs wie "Ironic" von Alanis Morisette oder "Can't stop" von den Red Hot Chilli Peppers freuen. Auch gemeinsame Lieder von Chor und Band stehen auf dem Programm. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei - um Spenden zur Unterstützung der musikalischen Arbeit an der LTS wird jedoch gebeten. Der Einlass erfolgt ab 18.40 Uhr.