Viel mehr als Uni und UKGM

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Mittwoch, 22.07.2020 - 19:00
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Hartmut Bünger: Redakteur Biedenkopf
Von Hartmut Bünger
Redakteur Biedenkopf

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Fotos

Beliebte Ausflugsziele in der Universitätsstadt Gießen sind das Alte Schloss (oben), der Alte Botanische Garten (unten) und der Alte Friedhof (Foto über dem Infokasten). Seltenheitswert hat das Gießkannenmuseum. Wer durch die Innenstadt flaniert, trifft dort auf die "Drei Schwätzer" und das "Elefantenklo". Fotos: Gießen Marketing

Beliebte Ausflugsziele in der Universitätsstadt Gießen sind das Alte Schloss (oben), der Alte Botanische Garten (unten) und der Alte Friedhof (Foto über dem Infokasten). Seltenheitswert hat das Gießkannenmuseum. Wer durch die Innenstadt flaniert, trifft dort auf die "Drei Schwätzer" und das "Elefantenklo". Fotos: Gießen Marketing

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Biedenkopf Ort Hessen Kreis-giessen Giessen Gießen
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