Vier Vorbilder für den Erfolg von K+G

Vertreter der Geschäftsleitung, die Abteilungsleitungen und der Betriebsrat gratulieren den Jubilaren. (© Krämer+Grebe)

BIEDENKOPF-WALLAU - Die Firma Krämer+Grebe in Wallau hat langjährige Mitarbeiter geehrt. Geschäftsführerin Katrin Grebe betonte, die Jubilare seien erfolgreiche und engagierte Vorbilder für den dauerhaften Erfolg des Unternehmens.

Sie lobte alle vier für ihre Motivation, ihre Flexibilität und die Anpassungsfähigkeit an neue Herausforderungen.

Für 40-jährige Treue wurden Kai-Uwe Dittemann aus Obereisenhausen, Guido Gerlach aus Friedensdorf und Jürgen Roth aus Niederlaasphe ausgezeichnet.

Im August 1982 begann Kai-Uwe Dittmann seine Ausbildung im Unternehmen und wurde anschließend in der Abteilung Montage eingesetzt. Von 2008 bis 2018 war er im Auftragszentrum, übernahm dann die Kauf- und Normteileverwaltung im technischen Büro. Seit 2021 ist er wieder im Auftragszentrum tätig. Guido Gerlach startete ebenfalls im August 1982 seine Berufsausbildung zum Universalfräser. Vom damaligen Lehrlingsmeister Ewald Jakobi lernte er die Grundbegriffe des Modellbauhandwerks. Gerlach wurde nach der Ausbildung als Facharbeiter in der Mechanischen Fertigung eingesetzt und hat sich mit den Jahren ein fundiertes Fachwissen im Bereich des Fräsens und der CAM-Programmierung erarbeitet.

Ebenfalls bei Lehrlingsmeister Ewald Jakobi begann Jürgen Roth 1980 seine Ausbildung zum Universalfräser bei Krämer+Grebe. Im Juni 1983 beendete er erfolgreich seine Ausbildung, war dann zunächst nur befristet beschäftigt, trat 1985 aber erneut in das Unternehmen ein. Für 25-jährige Mitarbeit zeichnete die Geschäftsführerin Timo Scheffel aus Laaspherhütte aus. Für Timo Scheffel begann der Start in das Arbeitsleben bei K+G mit seiner Ausbildung zum Modellschreiner 1997. Danach wurde er als Facharbeiter in der Protoypenabteilung beschäftigt.

Thiemig überreicht Urkunde von Boris Rhein

Alle Jubilare erhielten eine Urkunde der Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill und Geschenke. Bürgermeister Joachim Thiemig würdigte ebenfalls die Leistungen der Jubilare.

Im Auftrag des Hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU) überreichte er Ehrenurkunden für 40 Jahre Unternehmenstreue. Lobende Worte fand auch der Betriebsrat, der durch Lothar Schneider vertreten wurde.