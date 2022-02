Volkswagen gleich zweimal demoliert

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF - Der Besitzer eines schwarzen VW Beetle ist gleich zweimal Opfer einer Unfallflucht geworden.

Tatort war in beiden Fällen der eigentlich für Mitarbeiter gedachte, tatsächlich aber auch von Besuchern benutzte Parkplatz des Krankenhauses im Obermühlsweg. Die Polizei geht derzeit in beiden Fällen von Verkehrsunfallfluchten aus. Vermutlich kam es in beiden Fällen bei Ein- oder Ausparkmanövern zu den Kollisionen.

Der erste Unfall passierte am Freitag, 28. Januar, der zweite am Dienstag, 15. Februar, jeweils in der Zeit zwischen 7.30 und 15.30 Uhr. Im ersten Fall entstand ein Schaden am Kotflügel hinten rechts, im zweiten am Kotflügel hinten links.

In beiden Fällen ergaben sich keine Hinweise zum verursachenden Fahrzeug. Wer kann sich an Fahrmanöver auf dem Parkplatz erinnern, die eventuell die Kollision mit einem schwarzen Beetle zur Folge gehabt haben könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Telefon 0 64 61-9 29 50.