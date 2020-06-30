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Dienstag, 30.06.2020 - 11:40
2 min

Vom Exoten zum Allrounder

Der neue Gerätewagen der Feuerwehr Biedenkopf bietet viel Technik auf. Ein ausfahrbarer Lichtmast ist nur eines der Details, die die Arbeit der Brandschützer erleichtern.

Von Sascha Valentin
Kai-Michael Koch und Martin Herterich stellen den Stadtverordneten das neue Fahrzeug vor und erklären dessen Vorzüge gegenüber dem Vorgänger. Foto: Sascha Valentin

Kai-Michael Koch und Martin Herterich stellen den Stadtverordneten das neue Fahrzeug vor und erklären dessen Vorzüge gegenüber dem Vorgänger. Foto: Sascha Valentin

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Biedenkopf Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf Biedenkopf,-stadt Biedenkopf
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