Dienstag,
30.06.2020 - 11:40
2 min
Vom Exoten zum Allrounder
Der neue Gerätewagen der Feuerwehr Biedenkopf bietet viel Technik auf. Ein ausfahrbarer Lichtmast ist nur eines der Details, die die Arbeit der Brandschützer erleichtern.
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