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Mittwoch, 24.06.2020 - 15:00
4 min

Vor Start in die Urlaubsaison: "Die Leute sind verunsichert"

Zwar hat die Bundesregierung Reisewarnungen für europäischen Staaten aufgehoben. Kurz vor den Ferien spüren Hinterländer Reisebüros dennoch die Zurückhaltung der Urlauber.

Von Sascha Valentin
Einsam wartet die Möwe am Hafen von Fedderwardersiel in Norddeutschland auf Urlaubsgäste. Foto: Edgar Meistrell

Einsam wartet die Möwe am Hafen von Fedderwardersiel in Norddeutschland auf Urlaubsgäste. Foto: Edgar Meistrell

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