BIEDENKOPF - Im Rahmen der bundesweiten Herzwochen richtet das DRK-Krankenhaus Biedenkopf am Mittwoch, 2. November, das Patientenseminar "Vorhofflimmern erkennen und behandeln" aus.

Die Veranstaltung findet von 14.30 bis 16.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt: Alexander Sattler, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin 1 (Kardiologie, Notfall- und Intensivmedizin) am DRK-Krankenhaus in Biedenkopf sowie niedergelassener Kardiologe und seit Jahren Initiator des Herztages, spricht darüber, wie man Vorhofflimmern erkennt und beim Haus- oder Facharzt in der Praxis behandelt. Dr. Ulrich Lüsebrink, stellvertretender Klinikdirektor am UKGM Marburg, stellt eine moderne Therapie des Vorhofflimmerns in der Klinik, die Ablation, vor. Und Dr. Christian Wächter, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie am UKGM, hält den Vortrag "Vorhofflimmern anders gedacht". Er forscht daran, ob unsere bakteriellen Mitbewohner einen Einfluss auf die Entstehung und das Fortschreiten von Vorhofflimmern haben.

FFP2-Maske und Schnelltest Pflicht bei Teilnahme

Der DRK-Erste-Hilfe-Ausbilder Joachim Scholz zeigt, wie Reanimation funktioniert.

Für die Teilnahme am Herztag ist eine FFP2-Maske sowie ein tagesaktueller negativer Antigenschnelltest Voraussetzung.

Dieser kann im DRK-Testzentrum in Biedenkopf am Mittwoch zwischen 8.30 und 13.45 Uhr vorgenommen werden und ist für Besucher des Herztages kostenfrei (Anmeldung: www.testzentrum-drk.de, 06461-77113 montags bis freitags, 10 bis 12 Uhr).

Alle Infos auf www.drk- biedenkopf.de/herztag.