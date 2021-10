Vorsicht: Verliebte Hirsche queren Straßen

Jetzt teilen:

MARBURG-BIEDENKOPF - Autofahrer sollten zur Zeit besonders vorsichtig fahren, denn die Rotwildbrunft hat begonnen. Daher besteht die Gefahr, dass diese großen und schweren Tiere nachts und auch am Tag über die Straße laufen, teilt Volker Schäfer von der Jägervereinigung Hinterland mit.

Rotwild lebt gesellig, wobei die weiblichen Tiere mit sehr jungen Hirschen in Rudeln zusammen leben und die alten Hirsche einzeln oder in Begleitung eines schwächeren Beihirschs unterwegs sind. Nur in der Brunft, die etwa Mitte September beginnt und Mitte Oktober endet, ziehen die Hirsche oft auf viele Kilometer weit entfernte Brunftplätze und überqueren dabei Straßen.

Nachts sind die Hirsche in der Brunftzeit auch zu hören. "Der Platzhirsch ist jetzt bereit, seine weiblichen Tiere gegen Nebenbuhler mit seinem Geweih zu verteidigen", so Schäfer.

In dieser Zeit sollten Autofahrer ganz besonders vorsichtig sein und damit rechnen, dass ihnen das liebestolle Rotwild vor das Fahrzeug läuft. Solch ein Zusammenprall kann nicht nur für das Tier tödlich enden.