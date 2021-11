Vorstand des Heimatvereins Wallau findet keine Nachfolger

Geehrte und Vorstand des Heimatvereins Wallau (v.l.) Thomas Meyer, Vorsitzender Willy Welsch,Klaus Gläser sowie die Vorstandsmitglieder Jörg Diehl, Karl Heinz Burt und Matthias Balzer. Foto: Heimatverein Wallau

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF-WALLAU - Der Vorstand des Heimatvereins Wallau ist nur noch geschäftsführend im Amt. In der jüngsten Hauptversammlung hatten sich zwar alle Mitglieder der Führungsriege nicht mehr zu Wahl gestellt, doch keiner der Anwesenden war bereit, ein Amt zu übernehmen.

Konzept für neue

Strukturen erarbeiten

Laut Satzung bleibt daher der bisherige Vorstand im Amt, bis eine andere Lösung gefunden wird. Er soll bis etwa März 2022 ein Konzept für veränderte Strukturen erarbeiten, damit sich wieder mehr Interessierte engagieren.

In seinem Bericht verwies Vorsitzender Willy Welsch darauf, dass der Heimatverein nicht nur die Ortsgeschichte bewahre und pflege, sondern auch viel zum kulturellen Leben in dem Biedenkopfer Stadtteil beitrage. Die meisten Mitglieder hätten dem Verein in den fast 33 Jahren seines Bestehens die Treue gehalten. Aufgrund der Altersstruktur sei jedoch ein allmählicher Rückgang zu verzeichnen.

Fotos Geehrte und Vorstand des Heimatvereins Wallau (v.l.) Thomas Meyer, Vorsitzender Willy Welsch,Klaus Gläser sowie die Vorstandsmitglieder Jörg Diehl, Karl Heinz Burt und Matthias Balzer. Foto: Heimatverein Wallau Ehrungen beim Heimatverein Wallau (v.l.): Thomas Meyer, Vorsitzender Willy Welsch, Klaus Gläser und Vorstandsmitglied Jörg Diehl. Foto: Heimatverein Wallau 2

Ein weiterer Punkt der Hauptversammlung waren Ehrungen. Seit 25 Jahren Mitglied sind Werner Eckel, Klaus Gläser, Anneliese Kroh, Thomas Meyer, Arno Schreiber und Elisabeth Weiß. Die anwesenden Klaus Gläser und Thomas Meyer nahmen ihre Urkunde, eine Anstecknadel und ein Präsent direkt in Empfang. Willy Welsch dankte ihnen für die jahrelange Unterstützung und für die persönliche Einbindung in die Vereinsarbeit.