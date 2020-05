VR Bank schließt Filialen im Lahn-Dill-Kreis und Hinterland

Enttäuscht von der Entscheidung der VR Bank zeigte sich Weidenhausens Ortsvorsteher Markus Wege. Es sei bedauerlich, dass nur der betriebswirtschaftliche und nicht auch der genossenschaftliche Gedanke dabei eine Rolle gespielt habe. Für ihn ist es nicht nachvollziehbar, dass die VR Bank in den Nachbargemeinden jeweils zwei Filialen betreibe, in der Stadt Gladenbach künftig aber nur noch eine. Seine Kritik übermittelte Wege dann auch persönlich an Vorstandssprecher Klaus Königs. "Wir hatten ein gutes Gespräch", berichtete der Ortsvorsteher. Denn zumindest in einem Punkt gäbe es eine positive Nachricht für Weidenhausen. "Der SB-Bereich soll hier langfristig erhalten bleiben - diese Zusage habe ich bekommen", erklärte Wege. An welcher Stelle im Ort sich der Geldautomat nach der endgültigen Schließung der Filiale befindet, werde derzeit geprüft.