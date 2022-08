Wahl in Biedenkopf: Vier Namen, aber nur drei Kandidaten

Peter Scharfen steht zwar bei der Biedenkopfer Bürgermeisterwahl auf den Stimmzetteln. Die SPD hat aber inzwischen mitgeteilt, dass Scharfen nicht mehr antreten möchte und seine Kandidatur am liebsten zurückgezogen hätte. Archivfoto: Susan Abbe

BIEDENKOPF - Die Briefwahl für die Biedenkopfer Bürgermeisterwahl läuft. Seit Montag, 8. August, können die Bürger sich die Wahlscheine ausstellen lassen. Pikant: Die Biedenkofer SPD hat die Öffentlichkeit erst am Nachmittag des 8. August - und auch nur auf eine mittelhessen.de-Anfrage hin - informiert, dass ihr Kandidat Peter Scharfen zwar formal auf den Stimmzetteln steht, tatsächlich aber aus der Wahl ausgestiegen ist.

Am 22. Juli hat der Wahlausschuss der Stadt Biedenkopf getagt. Dem Gremium lagen vier Vorschläge für die Bürgermeisterwahl vor: Peter Scharfen (SPD), Jochen Achenbach (CDU), Markus Plitt (ZfB) und Musadir Basak (parteilos). Offenbar erfüllten alle Bewerber die formalen Voraussetzungen. Der Wahlausschuss hat deshalb am 22. Juli auch alle vier Kandidaten zur Bürgermeisterwahl zugelassen.

Eineinhalb Wochen später hatte es sich SPD-Kandidat Peter Scharfen dann aber anders überlegt. Nach Auskunft von Biedenkopfs SPD-Vorsitzenden Jürgen Schneider hat Scharfen den Parteivorstand am 1. Juli informiert, dass er seine Kandidatur zurückziehen wolle. Das sei zu diesem Zeitpunkt rein rechtlich aber nicht mehr möglich gewesen, so Schneider.

Biedenkopfs Wahlleiter Rößer bestätigt das nun auf mittelhessen.de-Anfrage. Laut Rößer endete am 22. Juli, als der Wahlausschuss die Kandidaten zugelassen hat, die Möglichkeit, die Kandidatur zurückzuziehen. "Der Kandidat hat erklärt, dass er unwiderruflich an der Wahl teilnimmt", erläutert Rößer die Rechtslage. Diese Zusage könne der Bewerber später nicht mehr zurücknehmen. Die Namen aller vier zugelassen Kandidaten müssen auf den Wahlzetteln erscheinen. "Das ist so. Da können wir auch nichts dran machen", sagt Rößer.

Bekommen alle Wähler vom Scharfen-Rückzug mit?

Formal ist Peter Scharfen damit also wählbar - auch wenn er eigentlich gar nicht mehr will. Die nun wesentliche Frage mit Blick auf die Biedenkopfer Bürgermeisterwahl lautet: Bekommen alle Wähler rechtzeitig mit, dass der SPD-Kandidat zwar auf dem Wahlzettel steht, aber tatsächlich gar nicht mehr antreten will?

Die Biedenkopfer SPD hat die Öffentlichkeit zunächst nicht über Scharfens Rückzug in Kenntnis gesetzt. Auch nicht, als am 8. August die Briefwahl begann und die Bürger die Stimmzettel beantragen konnten, auf denen Peter Scharfen als SPD-Kandidat verzeichnet ist. Die SPD hatte lediglich kommentarlos alle Hinweise auf ihren ehemaligen Kandidaten von ihren Internetseiten entfernt.

Erst als mittelhessen.de am Nachmittag des 8. August nachfragte, wo der SPD-Kandidat geblieben sei, teilte SPD-Chef Jürgen Schneider mit, dass Scharfen zurückgezogen habe. Die Frage, wann die SPD die Öffentlichkeit informieren wollte, beantwortete Schneider mit "in den nächsten Tagen".

Auf ihren eigenen Online-Portalen hat sich die Biedenkopfer SPD indes bis heute nicht zu dem Thema geäußert. Weder auf ihrer Internetseite noch auf den Social-Media-Kanälen hat sie den Rückzug ihres Kandidaten erklärt. Der letzte Eintrag unter "Aktuelles" auf der SPD-Homepage stammt vom 5. September 2021.

Podiumsdiskussion mit drei Kandidaten am 8. September

Bleibt die spannende Frage, wie viele Stimmen Peter Scharfen nun am Ende bei dieser Bürgermeisterwahl erhalten wird. Denkbar ist unter anderem, dass Wähler ihm ihre Stimme geben, die von der ganzen Geschichte nichts mitbekommen haben. Auch der eine oder andere Protestwähler macht womöglich bei dieser Wahl sein Kreuzchen bei dem Kandidaten, von dem bekannt ist, dass er eigentlich gar nicht antreten möchte. Doch es gibt ja eben auch noch drei Kandidaten, die nach wie vor deutlich sagen, dass sie tatsächlich Bürgermeister in Biedenkopf werden möchten. Nach wie vor stehen Jochen Achenbach (CDU), Markus Plitt (ZfB) und Musadir Basak (parteilos) zur Wahl. Ihren Wahlkampf wird mittelhessen.de in den kommenden Wochen redaktionell begleiten, um die Kandidaten mit ihren politischen Zielen der Öffentlichkeit näher vorzustellen.

Zudem lädt mittelhessen.de für Donnerstag, 8. September, zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion mit den drei Kandidaten ein. Beginn ist um 19 Uhr in der Fritz-Henkel-Halle. Der Eintritt ist frei.

Der eigentliche Wahltermin findet dann zehn Tage später, am Sonntag, 18. September, statt. Sollte an diesem Tag kein Kandidat die absolute Mehrheit erringen, ist für Sonntag, 9. Oktober, die Stichwahl vorgesehen.

