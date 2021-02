Wählen im Rathaus geht mit Wartezeiten einher

Die Wahlbenachrichtigungen sind auf dem Weg: Ab dem 16. Februar werden sie in den Städten und Gemeinden in Mittelhessen zugestellt. Foto: Bernd Georg/Deutsche Post

BIEDENKOPF - Wer bei der Kommunalwahl am 14. März seine Stimme abgeben möchte, hat mehrere Möglichkeiten. Er kann am Wahlsonntag im Wahllokal seine Kreuzchen machen. Er kann Briefwahl beantragen und die Wahlunterlagen in aller Ruhe daheim ausfüllen. Oder er kann, auch das ist gesetzlich vorgesehen, schon vor dem Wahltermin in einer Wahlkabine im Rathaus seine Stimme abgeben. Gerade Letzteres ist in Corona-Zeiten jedoch massiv erschwert.

Denn: Dienstleistungen im Rathaus und in der Tourist-Info der Stadt Biedenkopf sind seit vielen Wochen nur noch nach vorheriger Terminvergabe möglich.

Langer Wahlzettel -

lange Wartezeiten

Eine "offene Sprechzeit" findet ebenfalls nicht mehr statt. Das hat auch Auswirkungen auf das Wählen im Rathaus, wie Ordnungsamtsleiter Thomas Rößer im Gespräch mit dieser Zeitung verdeutlicht.

"Sein Kreuz im Rathaus zu machen geht nur mit einem Termin", sagt Rößer. Aber selbst das bringe Probleme mit sich. Denn auf dem Wahlzettel für den Ortsbeirat der Kernstadt können die Bürger neun Kreuze setzen, auf dem für die Stadtverordnetenversammlung 37 und auf dem für den Kreistag sogar 81. Das braucht Zeit. Das Wählen im Rathaus schon vor dem Wahltag gehe daher vermutlich mit langen Wartezeiten einher - trotz Termin.

Die Biedenkopfer Bürger zur Briefwahl daheim auffordern möchte der Wahlleiter dennoch nicht. "Es ist nicht meine Aufgabe, die Leute zur Briefwahl zu drängen", sagt er. Aber für sinnvoll hält er die Briefwahl angesichts der zu erwartenden Wartezeiten im Rathaus durchaus.

Der kommunale IT-Dienstleister ekom21 verschickt mithilfe der Deutschen Post 4,7 Millionen Wahlbenachrichtigungen in Hessen. Für alle Bürger, deren Postleitzahl mit den Ziffern 35 beginnt, werden diese ab dem 15. Februar im Briefzentrum Gießen bearbeitet. Anschließend werden die mehr als 700 000 Wahlbenachrichtigungen in allen Städten und Gemeinden der Region zugestellt.