Wallau: Person von Zug erfasst und getötet

BIEDENKOPF-WALLAU - In Wallau ist am Sonntag, 1. Mai, am Bahnübergang am Mühlgraben eine Person von einem Zug erfasst und getötet worden. Ob es sich dabei um einen Unfall oder einen Suizid handelt, wird noch ermittelt.

Lokführer und 20 Fahrgäste wurden vom Notfallmanagement der Bahn und Rettungskräften im Feuerwehrgerätehaus betreut. Im Einsatz waren nach Informationen von Stadtbrandinspektor Kai Michael Koch 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Biedenkopf und Wallau.

Der Einsatz hatte nicht nur in Wallau für Aufsehen gesorgt, sondern zuvor bereits in Biedenkopf. Denn die ursprüngliche Alarmierung um 17.15 Uhr galt dem Festplatz in Biedenkopf, wo der Gartenmarkt noch von mehreren Tausend Personen besucht wurde.

Nachdem der Irrtum aufgeklärt war, fuhren schließlich alle Einsatzkräfte zum Wallauer Festplatz an der Lahn und damit auch gleich wieder zurück zur Wallauer Wehr, die dort ihr Gerätehaus unweit von Lahn und Bahnschienen hat.

Anmerkung der Redaktion:

Wir haben uns entschieden, in der Regel nicht über Selbsttötungen zu berichten, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Der Grund für unsere Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Suizide.

Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (http://www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.