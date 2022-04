Wallau: Wasserversorgung eingeschränkt

In Teilen von Wallau wird von 27. April, 21.30 Uhr bis Donnerstag, 28. April, 8 Uhr das Wasser abgestellt. Im ganzen Ort kommt es zu Druckschwankungen. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF-WALLAU - Die Wallauer haben teilweise am Mittwoch und Donnerstag, 27. und 28. April, kein Wasser.

"Wegen dringender Reparaturarbeiten am öffentlichen Wasserversorgungsnetz wird es von Mittwoch, 27. April, 21.30 Uhr bis Donnerstag, 28. April, gegen 8 Uhr im gesamten Ortsbereich von Wallau bei der Wasserversorgung zu Druckschwankungen bis hin zum totalen Druckverlust kommen, da wir die Wasserversorgung an einer Hauptleitung zur sogenannten Hochzone von Wallau unterbrechen müssen", das teilen die Stadtwerke mit.

In den Straßen Alte Straße, Am Gehnberg, Am Hellen-stein, Am Kirschenrain, Am Riegelacker, Am Scheibelacker, Am Steinacker, Feldbergstraße, Fritz-Krämer-Straße, Gehnbergstraße, Gehnbergstrift, Graubachstraße, Hainbachsgraben, Hallenbadstraße, Im großen Brunkel, Auf dem Krummacker, Obere Hainbachstraße, Obere Siedlungsstraße, Ringstraße, Untere Gehnbergstraße, Untere Hainbachstraße, Hallenbadstraße, Vorm Hahnrod, Vorm Ziegenbart, Waldstraße, Weststraße wird zudem die Wasserversorgung in dem Zeitraum gänzlich eingestellt.

Keine Wäsche

waschen

Die Stadtwerke weisen daraufhin, dass dort, wo das Wasser noch läuft, keine Wäsche gewaschen werden sollte, um Schäden zu vermeiden, und übernimmt dafür keine Haftung. Nachdem das Wasser wieder angestellt wurde, soll von den jeweiligen Bewohnern ein Kaltwasserventil (Wasserhahn) im Keller geöffnet werden. Dadurch könne eventuell vorhandene Luft in der Hausanschlussleitung entweichen und ziehe nicht in die gesamte Hausinstallation.