Wandertag zum 25-jährigen Vereinsjubiläum

Die 2. Vorsitzende Margaretha Fischbach (v.l.) ehrt Hubert Nassauer, Margarethe Kaufmann, Sieglinde Pladt, Irene Platt, Herbert Nassauer, Gerhard Platt, Margarethe Roth und Siegfried Roth für 25 Jahre Mitgliedschaft. Foto: Wanderfreunde Eckelshausen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF-ECKELSHAUSEN - Die Wanderfreunde Eckelshausen haben ihre Jahreshauptversammlung abgehalten. Dazu konnte Vorsitzender Herbert Nassauer 28 Mitglieder im Dorfgemeinschaftshaus begrüßen.

Rückblick: Nassauer gab einen Rückblick über die abgelaufenen Wanderjahre 2020 und 2021 - ohne Wandertage und nur mit einigen wenigen Wanderungen unter Coronabedingungen. Er blickte ebenfalls auf die vergangenen 25 Vereinsjahre zurück: Angefangen habe alles damit, dass sich einige Männer samstagnachmittags zu einem Spaziergang trafen.

Mit kleinen Touren

fing es an

Es wurden kleine Touren unternommen und im Herbst 1996 beschloss man, die "Wanderfreunde Eckelshausen" zu gründen. Zum Vorsitzenden wurde Gerhard Platt gewählt, Stellvertreter wurde Eckhard Schmitt, Irene Platt Kassiererin. Wanderwart war Siegfried Roth, der alle Wanderstrecken vorher ablief.

Damals wurde beschlossen, jährlich einen Wandertag abzuhalten. Bis 2019 wurden in Eckelshausen 21 Wandertage durchgeführt.

Ausblick: Endlich sei es dieses Jahr wieder möglich, einen Wandertag zum 25-jährigen Jubiläum zu veranstalten, so Nassauer. Man habe dies zum Anlass genommen, einen Jubiläumsweg auszuzeichnen. Der Wandertag der Wanderfreunde Eckelshausen finde am Sonntag, 3. Juli, ab 10 Uhr statt, kündigte er an. Start und Ziel ist das Dorfgemeinschaftshaus Eckelshausen.

Wahlen: Herbert Nassauer (Vorsitzender), Margaretha Fischbach (Stellvertreterin), Torsten Magnus (Wanderwart), Erika Dönges (Kassiererin), Marianne Nassauer (Schriftführerin), Gerd Dönges (Beisitzer) und Holger Nassauer (Beisitzer).

Vorstand bleibt

komplett im Amt

Ehrungen: Für ihre 25-jährige Vereinsmitgliedschaft wurden Siegmund Becker, Luise Damm, Eckhard Damm, Margarethe Kaufmann, Helmut Kaufmann, Siegfried Lenz, Herbert Nassauer, Hubert Nassauer, Sieglinde Pladt, Thomas Pladt, Irene Platt, Gerhard Platt, Margarethe Roth, Siegfried Roth und Lothar Runkel geehrt.