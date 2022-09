Was ist mit Blitzern und der Feuerwehr?

Viel zu eng ist es in der Umkleide der Engelbacher Feuerwehr. Und das Engelbacher Gerätehaus ist kein Einzelfall im Biedenkopfer Stadtgebiet. Bei der Podiumsdiskussion zur Biedenkopfer Bürgermeisterwahl will ein Bürger von den drei Kandidaten wissen, wie sie den Investitionsstau im Bereich der Feuerwehren in den Griff bekommen wollen. Archivfoto: Susan Abbe

BIEDENKOPF - Biedenkopf. Zwei Stunden lang haben die drei Biedenkopfer Bürgermeister bei der Podiumsdiskussion, zu der der Hinterländer Anzeiger und mittelhessen.de eingeladen hatten, Rede und Antwort gestanden. Jochen Achenbach (CDU), Musadir Basak (parteilos) und Markus Plitt (ZfB) beantworteten dabei nicht nur Fragen der Redaktion. Auch verschiedene Bürger hatten Fragen an die Kandidaten.

Mario Schmidt will wissen, wie die Kandidaten zu Geschwindigkeitskontrollen stehen. Die stationären Blitzer im Stadtgebiet seien alle abgeschaltet. Früher hätten etwa die Blitzer in der Eckelshäuser Ortsdurchfahrt für geringeres Tempo und mehr Sicherheit gesorgt und zudem Geld für die Stadt eingebracht.

Musadir Basak sagt: "Ich finde es schwierig, den Stadtsäckel zu befüllen, indem man Blitzer aufstellt." In Eckelshausen sehe er aber die Notwendigkeit für Geschwindigkeitskontrollen. Basak: "Es wäre Aufgabe der Stadt, dort eigene Blitzer aufzustellen".

3

Jochen Achenbach erklärt: "Ich bin ein Befürworter von Blitzern an Schulen, aber kein Befürworter von Blitzern dort, wo der Eindruck entsteht, dass die Stadt nur ihre Kasse füllt". Blitzer sollten auf jeden Fall dort aufgestellt werden, wo sie Gefahren verringern. Mit Blick auf Eckelshausen sagt Achenbach: Verkehrszählungen hätten gezeigt, dass dort viele Autos zu schnell seien; bis zu 100 Stundenkilometer würden dort gefahren.

Ähnlich äußert sich Markus Plitt: "Man muss dort deutlich zur Kassen bitten, wo es gefährlich ist". Der ZfB-Kandidat nennt etwa die Hainstraße, wo es viele Schulen gibt. An anderen Stellen würde er lieber andere Verkehrskonzepte umsetzen. So könnten auch Verkehrsinseln zur Verkehrsberuhigung beitragen.

Johannes Becker fragt, was die Kandidaten vom angedachten Interkommunalen Gewerbegebiet zwischen Breidenstein und Breidenbach halten. Viele Breidensteiner lehnen das Projekt ab, weil sie das nahe gelegene Elsbachtal schützen wollen.

Jochen Achenbach sagt, die CDU habe für den Regionalplan-Entwurf gestimmt, der das interkommunale Gewerbegebiet zwischen Breidenbach und Breidenstein als Möglichkeit beinhaltet. Im Regionalplan gehe es zunächst um "mögliche Optionen" für die Zukunft. Achenbach betont dabei aber: "Ich selbst bin relativ skeptisch, dass das Elsbachtal jemals babaut werden kann." Aus Naturschutzgründen halte er das für schwierig. Nur im oberen Bereich des Geländes, der direkt an das jetzige Breidenbacher Gewerbegebiet Goldberg grenzt, würde er neue Gewerbeflächen befürworten.

Auch Markus Plitt spricht sich dafür aus, die neuen Gewerbeflächen auf diesen oberen Bereich zu begrenzen. Ein interkommunales Gewerbegebiet in Richtung des tiefer gelegenenen Elsbachtals nennt Plitt ein "Ding der Unmöglichkeit" - und zwar nicht nur aus Naturschutzgründen, sondern auch wegen der schwierigen Topographie.

Musadir Basak erklärt: "Ich sehe das ähnlich. Beim Elsbachtal so tief in die Landschaft einzugreifen - da würden wir wahrscheinlich nicht weit kommen." Er spricht sich dafür aus, "machbare andere Flächen zu suchen".

Martin Meißner fragt, wie die Kandidaten den Investitionsstau bei den Feuerwehren abarbeiten wollen. Vier Feuerwehrfahrzeuge müssten angeschafft werden. Außerdem bestehe Handlungsbedarf in den Gerätehäusern, die die Vorschriften der sogenannten Schwarz-Weiß-Trennung nicht erfüllen.

Markus Plitt bestätigt, dass im Feuerwehrbereich viel zu tun sei. "Da muss Geld in die Hand genommen werden." Er gehe davon aus, dass die anderen Parlamentsfraktionen das genauso sehen und bereit seien, die notwendigen Mittel im Haushalt bereitzustellen.

Auch Jochen Achenbach sagt, die Situation in den Gerätehäusern könne so nicht bleiben. Die Feuerwehrleute in der Kernstadt etwa müssten sich derzeit nach der Rückehr vom Einsatz ausziehen und dann nackt über den Flur zu den Duschen laufen. "Das geht nicht." Vor allem aber dürfe die Stadt nie an der persönlichen Sicherheit der Feuerwehrleute sparen.

Musadir Basak verweist auf die Waldbrände in Deutschland, die gerade erst deutlich gezeigt hätten, wie wichtig die Feuerwehr sei. "Da muss auf jeden Fall investiert werden."

Christoph Strieder will wissen, wie die Kandidaten in Zeiten leerer Kassen überhaupt Investitionen stemmen wollen.

Markus Plitt bestätigt, dass die finanzielle Lage der Stadt schwierig sei. "Es ist utopisch, dass wir in den nächsten Jahren Millionen zur Verfügung haben werden." Er wolle deshalb eher kleinere Projekte vorantreiben. "Meine Devise ist: mit vielen kleinen bezahlbaren Schritten ans Ziel."

Auch Musadir Basak betont, es sei wichtig, sich auf umsetzbare Projekte zu konzentrieren. "Ich würde eher kleinere, greifbare Projekte angehen. Damit der Bürger sieht, es tut sich was."

Jochen Achenbach strebt ebenfalls an, kleinere Dinge auf den Weg und zu Ende zu bringen. "Ich glaube, dass sich in Biedenkopf in den letzten Jahren so wenig getan hat, weil wir viel zu groß gedacht haben", sagt Achenbach.

Eckhard Grebe spricht das ehemalige Badgelände in Wallau an. Den Wallauern sei dort einst ein großer Mehrgenerationenplatz versprochen worden. Aber jetzt bekomme der Stadtteil auf der einen Hälfte des Areals ein Seniorenheim.

Musadir Basak kann die Kritik verstehen. Er selbst habe sich vor Jahren als Fördervereinsvorsitzender für den Erhalt des Bades eingesetzt, sagt Basak, der selbst in Wallau lebt. Letztlich habe er dann der Idee, dass Wallau statt eines Bades einen Mehrgenerationenplatz bekommt, zugestimmt. Später habe die Stadt aber umgeplant, nun entstehe ein Altenheim auf der Hälfte der Fläche. "Ich kritisiere, dass man das über die Köpfe der Leute und nicht transparent entscheidet", sagt Basak.

Jochen Achenbach betont, dass ein Mehrgenerationenplatz für Wallau auf der oberen Hälfte des ehemaligen Badgeländes kommen werde. Er verstehe aber, dass es für die Wallauer unbefriedigend sei, dass sie auf die Umsetzung des Projekts viele Jahre warten mussten.

Markus Plitt sieht das geplante Seniorenheim als Bereicherung für Wallau. "Erst mit dem Seniorenheim macht der Mehrgenerationenplatz dort oben Sinn", sagt Plitt mit Blick darauf, dass der Platz ja ein Begegnungsort für junge und alte Menschen sein solle.

Friedrich-Wilhelm Wagner fragt, ob darüber nachgedacht worden sei, kein neues Kernstadt-Bürgerhaus zu bauen. Die Stadt habe bereits genug Hallen. Stattdessen könne am jetzigen Bürgerhaus-Standort eine einfache Gaststätte gebaut werden.

Markus Plitt antwortet: Das Parlament habe viele Varianten durchgesprochen und sich dann für den Bürgerhaus-Neubau entschieden. Er selbst halte ein Bürgerhaus für nötig. Die Bürger und auch die Gewerbetreibenden brauchten einen Ort für Veranstaltungen.

Jochen Achenbach sagt, er hoffe, dass die Stadt neben dem neu zu bauenden Bürgerhaus den alten Hotelzimmertrakt des früheren Parkhotels erhalten und dafür einen Käufer finden kann. Womöglich könne der Käufer nicht nur die Hotelzimmer wieder in Betrieb nehmen, sondern darüber hinaus auch noch einen gastronomischen Betrieb einrichten, so Achenbach.

Wallaus Ortsvorsteher Jörg Sperling (UBL) erkundigt sich bei den Kandidaten, ob die Ortsbeiräte auch in Zukunft Mittel zur Verfügung bekommen, mit denen sie in den Stadtteilen kleine Projekte angehen können.

Musadir Basak sagt kurz und klar: "Die Ortsbeiratsmittel wird es weiter geben." Jochen Achenbach und Markus Plitt sehen das genauso.