Wegen der Corona-Krise muss Biedenkopf den Rotstift ansetzen

Investitionen von 5,2 Millionen Euro hat die Stadt Biedenkopf im Haushalt 2020 vorgesehen. Davon verteilen sich gut vier Millionen Euro auf acht große Projekte. Angesichts der Corona-Krise muss sich in den kommenden Monaten aber erst zeigen, ob die Stadt tatsächlich Geld für diese Projekte zur Verfügung haben wird. Laut Plan vorgesehen sind bisher folgende Projekte:

Stadtbildprägend soll der Neubau einer Park&Ride-Anlage am Biedenkopfer Bahnhof für 1,5 Millionen Euro sein. Die Stadt will den alten Güterschuppen abreißen und einen Busbahnhof mit Park&Ride-Platz bauen.

790 000 Euro sind für den Endausbau "In der Atzenau" in Eckelshausen eingeplant.

Für den Neubau eines Freizeitgeländes auf dem ehemaligen Freibadgelände Wallau stehen 515 000 Euro im Plan. Weitere 225 000 Euro hatte das Parlament schon mit dem 2019er-Haushalt bewilligt.

455 000 Euro plant die Stadt für den Umbau der Straße "Hainbachsgraben" in Wallau ein. Auch Arbeiten an Kanal und Wasserleitung stehen dort an.

Für die energetische Sanierung des Biedenkopfer Rathauses sind 450 000 Euro vorgesehen.

Mit 150 000 Euro steht die Kindertagesstätte Breidenstein im Investitionsplan. Es geht um die grundhafte Sanierung des bestehenden Kita-Gebäudes. Neben dieser Sanierung ist auch ein Anbau an die Kita geplant. Das dafür nötige Geld hat das Parlament bereits mit den Haushalten 2018 und 2019 genehmigt. Beide Kita-Projekte stocken aktuell aber auch aus einem andern Grund: Die Stadt hatte Bundesfördermittel eingeplant, die nun aber doch nicht fließen.

Für die Sanierung der maroden Treppen und Wege im Biedenkopfer Stadtpark sind im Etat 150 000 Euro vorgesehen.

Fürs Lahnauenbad stehen laut Investitionsplan 65 000 Euro investieren. Das Geld wird für die Umstellung des Chlorgasraums von der risikobehafteten Chlorung mit Gas auf Trockenchlorung gebraucht.