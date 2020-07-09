Donnerstag,
09.07.2020 - 17:00
1 min
Weifenbacher Musikanten proben im Biergarten
Die Freude war den Musikern der Weifenbacher Musikanten regelrecht anzusehen: Endlich war ihr Wunsch, wieder einmal dem gemeinsamen Hobby, dem Musizieren, zu frönen, in Erfüllung gegangen.
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