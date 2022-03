2 min

Weifenbacher Ortsbeirat würden gern Fahrrad-Parcours für Kinder anlegen

Die Diskussion steht ganz am Anfang. Für das Projekt müsste eine 1000-Quadratmeter-Fläche her. Die Frage ist zudem, ob die Stadt in absehbarer Zeit die Kosten stemmen könnte.

Von abbe